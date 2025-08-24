生源減 小學教師調往教高中 多地推「跨學段任教」 教師憂任務繁重

據《南方周末》近日報道，今年8月，在山東省臨沂一間學校教書的陳棟梁，收到信息參加教師會議。學校在當日通知，在2032年前，該區有高中教師資格證的教師，都要到高中長期任教，或是短期輪崗交流。

目前內地大趨勢是入學人數逐年減少，小學、初中教師依次面臨富餘，小城市、鄉村、非名校的學校首當其衝。2016年全面放開二孩政策後，雖然出生率有波動，但2017年迎來生育高峰後逐年下降；小學、初中、高中在校生數預計分別在2025年、2031年、2034年達到峰值。

「今年不轉，明年也可能轉」

因此，臨沂要求在2032年前，調配教職工編制，應付小學缺生、高中缺師的情况。臨沂下轄的羅莊區、蒙陰縣等多個區縣，亦有類似情况。臨沭縣近日就辦培訓班，提升小學、初中教師轉崗高中教師的教學能力。《瀟湘晨報》報道，在臨沂一間鄉村小學任教的馮女士8月初收到通知，要轉去縣裏的高中教書，她說「現在轉崗的老師都放平心態了，即使今年不轉，明年也可能轉」。

早在2022年底，中央編辦就提出支持中小學教師跨學段任教。目前福建、寧夏、江西等多地，已發布教師跨學段轉崗公告。浙江省已常態化開展編制跨區域、跨層級、跨學段動態調整，該省杭州開辦跨學段任教師資培訓班，幫小學教師提升初中段教學能力。

不過對任教主要學科的教師而言，高中意味着更大的升學壓力和工作強度。「我一開始報考小學目標就很明確。」在臨沂市某小學教英文的王涵梓提到，小學教學沒什麼壓力，「但高中就不一樣，周末還不一定有雙休」。同時，高中的英文更複雜及注重語法，比小學難得多。

另一名在臨沂任教的劉敏，也被通知調往縣城高中。她稱，鄉鎮教師每月有六七百元（人民幣，下同）補貼，課後服務費每月有約1000元。去高中工作量更大，每月到手卻要少近2000元收入。