中國

中國要聞

籲警惕晶片裝後門 官媒再點名英偉達

【明報專訊】繼早前官媒質疑英偉達H20人工智能晶片不安全、不先進以及不環保後，央視軍事欄目再稱，須警惕晶片安裝「後門」招數，點名英偉達的算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術早已成熟，「就像賣家在智能門鎖偷偷裝一把『電子鑰匙』，能神不知鬼不覺地隨時打開你家的門」。

指美「留後門」圖控制世界

央視國防軍事頻道21日播出「礪劍」節目，連日來引起熱議。該節目指出，所謂「後門」分為三類，包括「惡意自帶」、「後期破解」和「暗中植入」。節目稱英偉達在高端算力晶片領域具有壟斷地位，就技術層面而言，其算力晶片「追蹤定位」和「遠程關閉」技術早已成熟。

節目引述網絡安全專家閆懷志指出，美國在晶片裏「留後門」，就像賣家在智能門鎖裏偷裝「電子鑰匙」，能隨時打開家門，甚至直接「鎖死」門，本質就是在晶片裏插入「隱形內鬼」，聽從美國指令竊取信息或強制關機。

報道形容這是典型的「技術霸權」，過去美國靠軍事力量控制世界，現在則用晶片、軟件、互聯網妄圖達到同樣目的。報道又稱後門技術如果被濫用，後果堪比遞「遙控器」給別人控制國家命脈，美國人可隨時切斷電力、癱瘓通訊，甚至操控軍事設備。

英偉達首席執行官黃仁勳前日在台灣受訪時，再次強調H20從來都沒有任何安全相關「後門」，正與中國政府溝通以取得H20銷售許可。

