長安街佈置迎閱兵 花壇吸打卡

位於長安街東單路口東南角的主題花壇，一到整點便會響起《保衛黃河》樂曲，配合瀑布流水和繚繞的煙霧，展現保衛黃河的壯闊場景，由白天到黑夜都引得大批遊客拍照留念。在東單路口西南角的花壇，則還原北京盧溝橋等諸多華北地區的抗戰故事。

部分花壇設置宣傳標語，如其中一個火炬造型的花壇，上有「銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來」以及「1945-2025」字樣。除了長城等宏大造型花壇，也有軍人吹響號角、農民放牛耕作等「小品」花壇，時有路人駐足觀看。

天安門廣場擺滿椅 設大屏幕

本報記者前日經過天安門前長安街發現，廣場已經封閉，暫時不接待遊客參觀，裏面擺放了大片椅子。廣場靠近長安街一側的東西兩邊，搭建了巨大的顯示屏，預料閱兵時將同步播放現場情况、相關抗戰畫面。按以往慣例，城樓前方亦會搭建大規模看台供獲邀嘉賓觀禮、傳媒採訪。

央視昨也報道即將亮相抗戰勝利80周年閱兵活動的軍樂團情况。由千餘名官兵組成的聯合軍樂團，是新中國閱兵史上規模最大的軍樂團。聯合軍樂團團長黃艷輝表示，樂曲演奏分為暖場、儀式、閱兵式、分列式、尾聲5部分，其中有不少為本次閱兵量身打造的新作品。

在演奏形式方面，將增加木管樂器聲部比例，並創新運用禮號、銅管樂器和打擊樂組合，增加音樂厚重感、輝煌感；同時，設計演奏動作，豐富音樂表現、增強視聽效果。