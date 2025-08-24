明報新聞網
中國

中國要聞

拆局：朝野變陣難和諧 各有盤算迎「九合一」

【明報專訊】國民黨主席朱立倫在罷免案投票「大勝」之下，昨宣布交棒給「沉穩、務實與溫暖」的盧秀燕，稱這是台灣最需要的力量；又呼籲終結社會撕裂對立，讓台灣在面對內外挑戰時，能團結一致，共同前行。民進黨主席賴清德也宣布執政團隊調整措施，稱要更貼近民意，並期盼朝野更多對話。

朱立倫、賴清德公開講話態度，似在往促進「和諧」的方向走，但在島內輿論看來，其實各有盤算，下個戰場將是2026年「九合一」地方大選。

對於朝野會否因此仗而變得和諧，名嘴謝寒冰直言「絕對不會」，因為賴清德舉措並非回應罷免結果，內閣改組早在投票前一天就啟動（經濟部長、數發部長、教育部政務次長22日請辭），「賴清德就是個死不認輸、硬幹到底的總統」。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，大罷免讓藍白更鞏固，綠營「九合一」恐慘敗。中央社引述國民黨人士稱，藍白合是「反惡罷」成功關鍵，也牽動「九合一」選戰佈局。而上次大選朱立倫、柯文哲在藍白合一事失敗，若朱立倫續任黨主席，恐沒能再進一步；盧秀燕過往在台中有藍白合示範經驗，讓她接棒有這方面考量。

民進黨人士表示，當前必須要能降低社會對民進黨的惡感，重新取得人民信任。如何突破藍白合，是民進黨迎戰「九合一」必面對課題，執政團隊要直接用行政權，持續推行「讓人民有感的政策」。

明報記者

