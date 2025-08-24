大罷免全否決 賴允調整人事施政 藍：人民聲音戰勝權力傲慢 新華社：顯民眾不滿

指「政治收押」 朱籲釋黨工柯文哲

承接7．26首波罷免投票態勢，8．23投票涉及的國民黨立委羅明才、江啟臣（立法院副院長）、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案，開票時反對票數一直大幅領先，最終均保住席位。朱立倫表示，這不是政黨的勝利，「在撕裂的台灣沒有人是真正的贏家」，呼籲民進黨當局停止製造對立的政治操作，全力投入災後重建、重振經濟等工作；停止政治干預司法，立即釋放被政治收押的柯文哲及國民黨黨工。

柯文哲因京華城及政治獻金案，已羈押一年多。朱立倫未指明哪些國民黨黨工要釋放，外界一般認為是近期藍營發動罷免民進黨立委行動中，涉嫌偽造罷免案提議人名冊的黨工，包括台中有34名黨工日前全部認罪。對此，賴清德昨表示希望朝野尊重司法的判決與偵辦。

賴：施政重心放經濟 盼朝野多對話

賴清德昨在台北總統府發表談話，稱上任至今1年3個月施政存在不足，執政團隊深自檢討，將作出4點調整，包括內閣啟動人事改組；調整施政順序，把重心放在經濟、民生、弱勢社群和青年；調整行政立法互動，期盼朝野更多對話；調整政府財政結構。他也重申特別感謝連署罷免的百萬人民。

針對內閣改組，賴清德表示行政院長卓榮泰在7．26罷免投票後多次請辭，獲其留任。行政院晚間指出，卓榮泰將依照賴指示調整隊形，日內啟動改組。

投票率未及三成 「核三」公投否決

昨日與罷免案同期還舉行重啟第三核能發電廠公投（「核三」公投），投票形勢冷清，投票率未及三成，為台灣公投史上第三低。結果為同意票434萬、不同意票151萬，但未達到公投通過所需四分之一選民同意的門檻（500萬票），公投被否決。推動該公投案的民眾黨主席黃國昌昨晚表示，雖然同意票未達法定門檻，但在短時間凝聚的巨大民意，已成功引起各界高度重視，能源自主及核能安全，已經是全民共識，賴清德應虛心聆聽民意。

民進黨政府堅持非核家園路線，不過賴清德昨表示，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，「我們並不會排除先進核能」。

大陸昨未評論罷免案投票。官媒新華社發台北的稿件則以「『大罷免』第二輪投票結束 國民黨完勝」為題報道，並稱「此間輿論認為，兩輪罷免投票，民進黨均遭遇完敗。這一結果展現了台灣民眾對賴清德及民進黨當局政治操弄與施政亂象的強烈不滿」。

