北京聞風：「十四五」收官總結 鋪墊「十五五」 ／文：鍾鳴九

今年是「十四五」收官之年。國家發改委主任鄭柵潔在該系列首場發布會指出，中國在「十四五」期間，經濟增量預計將超過35萬億元（人民幣，下同），相當於再造一個長三角。復旦大學中國研究院副研究員劉典指出，「十四五」時期，中國不僅守住增長與安全的底線，還在重要戰略領域打開新局面，在科技創新力度、數字經濟發展、綠色轉型、內需驅動作用四方面呈現超預期表現。

清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治表示，中國的「十四五」成就應從四方面理解。一是通過疫情和複雜外部環境帶來的抗壓測試，證明自身韌性；二是「十四五」規劃中的重大工程、新興人工智能產業等順利推進，甚至在全球取得領先優勢；三是民生建設深度推進，相關改革不斷增強民眾的生活實感；四是應對風險能力提升，逐步對隱患領域「排雷」釋壓，從而為下一個五年夯實基礎。

7月30日，中共中央政治局召開會議，決定今年10月召開二十屆四中全會，研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。分析人士指出，近期圍繞「十四五」時期的各方面總結，亦是為透視「十五五」規劃做鋪墊。最近，內地不乏專家學者前瞻「十五五」規劃，內需、消費與民生是其中的高頻詞。

學者料聚焦讓科技變民生紅利

劉典指出，「十四五」時期的發力重心，更多落在解決產業鏈韌性和科技安全問題；而到「十五五」時期，要把「十四五」時期積累的能力，轉化為實實在在的民生福祉和內需動力。

劉典認為，未來五年有三大重點方向。一是消費升級與公共服務擴容；二是科技賦能民生改善；三是綠色轉型與普惠結合。總之，「十五五」的關鍵詞不是單純的「高科技」，而是如何讓科技變成民生紅利。

李治表示，「十五五」時期，中國一方面需要把民生的位置放得更高，充分釋放改革的活力和潛力，營造更鼓勵創新的政策環境，進而增強經濟的內生動力。另一方面，面對全球利益格局的重新調整與分配，中國需更積極發揮應該發揮的影響力，善用巧實力，塑造對中國更為正面的國際環境。

文：鍾鳴九