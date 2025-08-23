明報新聞網
23國領袖聚上合峰會 簽未來10年發展戰略

【明報專訊】中國外交部昨宣布，8月31日至9月1日在天津市舉行的2025年上海合作組織峰會，將有22個國家的領袖應邀來華出席，是組織成立以來規模最大一次峰會。國家主席習近平將同其他9個成員國領導人共同簽署並發表《天津宣言》，批准《上合組織未來10年發展戰略》，發表世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年聲明。

發表世界反法西斯戰爭勝利聲明

習近平將主持上合成員國元首理事會會議和「上合組織+」會議，並分別在上述兩場會議上發表主旨講話，宣布中方支持上合組織高質量發展、全方位合作的新舉措新行動，提出上合組織建設性維護二戰後國際秩序、完善全球治理體系的新方法新路徑。外交部部長助理劉彬表示，中方希望通過天津峰會，同上合組織國家凝聚政治共識，激發合作動能，發出共同聲音，採取聯合行動。

上合組織成立於2001年6月，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克，之後印度、巴基斯坦、伊朗、白俄羅斯陸續加入。現有10個成員國，蒙古和阿富汗2個觀察員國，以及14個對話伙伴。

外交部昨公布出席名單，包括習近平、俄羅斯總統普京、伊朗總統佩澤希齊揚、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲等上合10國領袖將共聚天津。2個觀察員國阿富汗未有領導人出席。對話伙伴有7國領導人到場，缺席的7國以中東為主。另還有準備參加「上合組織+」的土庫曼、印尼、老撾、馬來西亞、越南等國領袖。聯合國秘書長古特雷斯、獨聯體秘書長列別傑夫、東盟秘書長高金洪等人亦會出席。

相關字詞﹕上合峰會 習近平 上合組織天津峰會 上合組織 上海合作組織

