川青鐵路趕工斷橋 工人夜墮黃河 青海現場工作人員：斜拉索與橋樑主體連接件斷裂

工人40層樓高墮下 至少12死4失蹤

項目地盤監控畫面顯示，事發一刻火星四濺，發出巨大響聲。即將合龍的大橋主跨上，用於吊裝橋樑主體結構的鋼絞線突然斷開，導致大橋半邊主跨從百米高空坍塌墜入黃河，橋上16名施工人員一同掉落。附近居民憶述，凌晨時分傳來「像地震一樣」的巨大轟鳴聲，他被驚醒後，才知大橋發生事故。

日間的影片顯示，大橋的斷裂廊道呈斜角插入黃河。現場有直升機探測盤旋，應急救援、通信保障等車輛相繼進場，快艇在河面勘察搜救。

新華社報道，事故發生於昨凌晨3時10分，尖扎黃河特大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼梁主拱肋垮塌。事發時現場有15名施工工人、1名工程項目部負責人正在趕工。《人民日報》指出，多名施工人員從不同平台，墮在立柱、橋體、水面等不同位置。大橋拱頂距水面約130米，等同40多層樓高。

趕8月底合龍 承建方：夜間溫度適合

尖扎黃河特大橋是川青鐵路的關鍵工程，位於青海省尖扎縣和化隆縣交界處，年初時官方仍稱計劃7月合龍，6月宣布延期到8月。合龍意味着橋面徹底實現貫通。

對於夜間施工，一名施工方的人員稱，因趕8月底合龍的時間點，加上夜間施工符合溫度要求，「連夜趕工發生這樣的事，萬萬沒想到」。

承建方蘭新鐵路甘青有限公司黨群工作部主任崔虎解釋，黃河特大橋主要是鋼結構，夜間溫度低，施工環境相對穩定，避免出現高溫條件引起過度張拉等問題。

工作人員疑焊接問題肇事

對於事發原因，《人民日報》引述現場工作人員指出，鋼索失去支撐，是因「錨梁」（斜拉索與橋樑主體結構之間的關鍵連接件）斷裂。「橋的生命線在錨梁上，前面斷裂，後面的跟着斷裂，就像多米諾骨牌一樣。一旦斷裂，鋼索就『沒勁』了，導致橋面失去牽引而垮塌。」該名工作人員稱，錨梁均為新加工件，也會定期去檢查強度，「但可能存在焊接問題」，真正原因有待進一步確認。

由於屬重大事故級別，中國應急管理部已派工作組到場指導；青海也啟動重大突發事件III級應急響應，省長羅東川趕到現場指揮救援。

事發的尖扎縣地處青藏高原東緣，海拔約2200米。該縣原本計劃把尖扎黃河特大橋打造成當地的「網紅」打卡地。根據設計圖，橫跨黃河上游的大橋是「弓箭」造型。川青鐵路連接四川成都、青海西寧，2009年宣布動工，惟為避開九寨溝、大熊貓棲息地等生態考慮，方案幾經修改，迄今仍未全線貫通。

