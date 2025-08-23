823罷免前 藍營力爭7席全保 綠未催票

繼上月26日舉行第一波大罷免投票後，台灣今日將舉行決定7名國民黨立委去留的罷免投票，主要集中在南投和台中，同時還有在野民眾黨發起的「核三」（第三核能發電廠）重啟公投，以決定今年已退役的核電廠是否重新運轉。

另辦「核三」重啟公投

立法院長韓國瑜昨與國民黨立院黨團全體委員，呼籲選民今天要投票不同意罷免，針對核三重啟公投也投下同意票，「讓我們一起結束紛紛擾擾的政治鬥爭」。韓國瑜表示，「823投票」立法院副院長江啟臣也在罷免名單內，呼籲選民發揮智慧跟勇氣、力量，投下不同意罷免。

台北市長蔣萬安昨陪同江啟臣到台中「掃街」拉票。中央社報道，蔣萬安稱「守住江啟臣，守住台中市的未來，也是用不同意票告訴賴清德，不要再繼續惡鬥下去」。

外界預判，此次國民黨很有可能7席全部守住。在選前之夜，民進黨無任何實體大型活動計劃。聯合新聞網引述民進黨立委稱，以最小成本走完「823投票」是黨內共識，並着眼這之後的內閣改組，執政團隊整隊再出發，才是接下來的重點。

在「核三」公投上，全台2000萬人有權投票，至少要有500萬張同意票方過關。