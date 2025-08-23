明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

823罷免前 藍營力爭7席全保 綠未催票

【明報專訊】台灣第二波立委「大罷免」今日（8月23日）登場，國民黨爭取立委7席全保，外界預料藍營成功機率很高。而民進黨未規劃大型催票活動。

繼上月26日舉行第一波大罷免投票後，台灣今日將舉行決定7名國民黨立委去留的罷免投票，主要集中在南投和台中，同時還有在野民眾黨發起的「核三」（第三核能發電廠）重啟公投，以決定今年已退役的核電廠是否重新運轉。

另辦「核三」重啟公投

立法院長韓國瑜昨與國民黨立院黨團全體委員，呼籲選民今天要投票不同意罷免，針對核三重啟公投也投下同意票，「讓我們一起結束紛紛擾擾的政治鬥爭」。韓國瑜表示，「823投票」立法院副院長江啟臣也在罷免名單內，呼籲選民發揮智慧跟勇氣、力量，投下不同意罷免。

台北市長蔣萬安昨陪同江啟臣到台中「掃街」拉票。中央社報道，蔣萬安稱「守住江啟臣，守住台中市的未來，也是用不同意票告訴賴清德，不要再繼續惡鬥下去」。

外界預判，此次國民黨很有可能7席全部守住。在選前之夜，民進黨無任何實體大型活動計劃。聯合新聞網引述民進黨立委稱，以最小成本走完「823投票」是黨內共識，並着眼這之後的內閣改組，執政團隊整隊再出發，才是接下來的重點。

在「核三」公投上，全台2000萬人有權投票，至少要有500萬張同意票方過關。

相關字詞﹕民進黨 蔣萬安 核電 大罷免 國民黨

上 / 下一篇新聞