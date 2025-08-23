明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

微短劇火爆橫店缺「爹」 中老年臨記供不應求

【明報專訊】內地微短劇市場火爆，引發臨時演員（內地稱群眾演員）供不應求。浙江橫店影視城演員公會特約經紀業務負責人鄔影瀟近日表示，中老年「臨記」尤其緊缺，能記住對白就不愁工作機會，演技優秀者更可賺到5000元（人民幣，下同）日薪。內地演員岳冬峰表示，今年不少專業團隊和明星演員也開始進軍微短劇。

全國最大的影視基地橫店影城每天有超100個微短劇劇組同時開機拍攝，急需大量演員。由於按年齡來說，年輕人參與演藝的比例更大，當演員不夠用時，中老年演員稀缺情況更加突出，不少劇組表示，60至70歲飾演長輩的演員嚴重緊缺，「找個會演戲的『爹』比找投資還難」成了圈內新梗。

「霸道總裁父親」日薪800 有演技5千

鄔影瀟表示，在橫店一個普通「臨記」的日薪約為200元；有一定演技、能駕馭「霸道總裁父親」角色的特約演員，日薪達800元；演技更優秀者，甚至可以拿到3000至5000元的片酬。鄔影瀟直言，現在很多劇組對中老年「臨記」降低門檻，只要能把台詞說完整、表情做到位，一般都能拿到表演機會，「喜歡表演、能記住台詞的退休大叔大爺，在橫店基本不缺工作。」

有導演表示，能真正將父輩角色演好的演員，目前還是「一將難求」。面對誘人薪資，一些年輕演員嘗試挑戰中老年角色，但效果參差不齊。48歲的岳冬峰表示，今年不少專業團隊，還有以前主業長劇的明星現在也開始嘗試短劇。岳冬峰認為，微短劇製作水平提高，讓演技優秀的中年演員有更多機會。

據《證券時報》，內地微短劇市場自2023年以來爆發式增長，截至2024年中國微短劇用戶數量已突破6億。《2024年中國微短劇產業研究報告》顯示，2024年中國微短劇市場規模約505億元‌‌，首次超過全年電影票房收入，預計2025年市場規模將達到634.3億元，2027年達到856.5億元。

國家廣播電視總局近日下發文件，明確「鼓勵支持優秀微短劇進入電視播出」，被市場解讀為對微短劇的重大利好，全國各地都在爭取這片新興市場。

相關字詞﹕廣電總局 文化產業 出海 抖音 短劇

上 / 下一篇新聞