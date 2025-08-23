微短劇火爆橫店缺「爹」 中老年臨記供不應求

全國最大的影視基地橫店影城每天有超100個微短劇劇組同時開機拍攝，急需大量演員。由於按年齡來說，年輕人參與演藝的比例更大，當演員不夠用時，中老年演員稀缺情況更加突出，不少劇組表示，60至70歲飾演長輩的演員嚴重緊缺，「找個會演戲的『爹』比找投資還難」成了圈內新梗。

「霸道總裁父親」日薪800 有演技5千

鄔影瀟表示，在橫店一個普通「臨記」的日薪約為200元；有一定演技、能駕馭「霸道總裁父親」角色的特約演員，日薪達800元；演技更優秀者，甚至可以拿到3000至5000元的片酬。鄔影瀟直言，現在很多劇組對中老年「臨記」降低門檻，只要能把台詞說完整、表情做到位，一般都能拿到表演機會，「喜歡表演、能記住台詞的退休大叔大爺，在橫店基本不缺工作。」

有導演表示，能真正將父輩角色演好的演員，目前還是「一將難求」。面對誘人薪資，一些年輕演員嘗試挑戰中老年角色，但效果參差不齊。48歲的岳冬峰表示，今年不少專業團隊，還有以前主業長劇的明星現在也開始嘗試短劇。岳冬峰認為，微短劇製作水平提高，讓演技優秀的中年演員有更多機會。

據《證券時報》，內地微短劇市場自2023年以來爆發式增長，截至2024年中國微短劇用戶數量已突破6億。《2024年中國微短劇產業研究報告》顯示，2024年中國微短劇市場規模約505億元‌‌，首次超過全年電影票房收入，預計2025年市場規模將達到634.3億元，2027年達到856.5億元。

國家廣播電視總局近日下發文件，明確「鼓勵支持優秀微短劇進入電視播出」，被市場解讀為對微短劇的重大利好，全國各地都在爭取這片新興市場。