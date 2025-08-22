明報新聞網
鄂傳老虎傷人 當局指欠證據 受傷農夫改稱「分不清是虎是豹」 網民質疑鬧劇

【明報專訊】湖北省一名農民近日自稱在山上務農時遭老虎襲擊，致背部、腰臀部出現10多處抓痕，他用鋤頭擊退老虎，還有目擊村民佐證「是老虎」。由於當地沒有老虎出沒的官方紀錄，事件引發熱議，網民質疑是另一「周老虎」鬧劇。當地林業局昨日表示，經調查，未發現大型貓科動物相關活動痕迹。

感背後有風 鋤頭擊動物頭部脫險

《新京報》報道，事發於湖北鶴峰縣鄔陽鄉高峰村，被野獸襲擊的53歲村民李先生回憶，周日上午，他正在地裏勞作，突然感到背後有一股強風和響聲，一隻動物從後方撲來，導致他的背部、腰部受傷，衣物被撕爛。在躲避過程中，他摔倒在地，危急時刻用手中鋤頭擊打該動物的頭部，對方隨後迅速逃離。他還提到，野獸離去時身旁跟隨一隻「小老虎」，並觀察到其身上的花紋是一圈黑色、一圈黃色相間。事後，他自行駕車前往一間衛生院（鄉鎮醫療機構）接受治療。

「那天我是看到了，是老虎。」自稱目擊的村民史先生稱，見到一大一小兩隻帶有黃黑花紋的大型貓科動物。另一村民在事發地發現碗口大的動物足迹。「極目新聞」指出，李先生背部腰部分佈着粗細不一的10多道抓痕和淤青，最長的一道傷痕超過20厘米，最寬約有一、兩厘米寬。

村民稱近年發現疑似腳印 不見虎

「上游新聞」引述高峰村一名村幹部指出，上世紀五六十年代，鄔陽鄉有野生華南虎出現，但之後已沒有人見到過。「近幾年，有村民到村委會反映，山上有野獸的腳印像是老虎，但還是沒發現過華南虎，山上有豹子是真的」。

鶴峰縣林業局昨通報，由林業部門成立調查專班在周三深入實地調查、走訪當地幹部群眾，並與當事人見面。目前未發現大型貓科動物（涵老虎）腳印、毛髮、糞便及相關活動痕迹，暫無法形成證據鏈閉環。在通報發布後，李先生稱，現在「也分不清是老虎還是豹子了」。

事發地海拔逾1200米，四周多懸崖峭壁、人煙稀少，距離湖北木林子國家級自然保護區不遠。

中國南方已沒有現代野生虎的穩定種群。2007年，陝西鎮坪縣文采村的村民周正龍宣稱拍到野生華南虎的照片，獲省林業廳確認，地方政府由此推廣旅遊，事件引發廣泛質疑，最終被揭發是拍攝畫像造假，被譏諷為「周老虎」的周正龍判刑，13官員被處分。

