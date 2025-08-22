明報新聞網
中國

中國要聞

駐京周記：紀念館觀抗戰展

【明報專訊】今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國家隆重舉行10項主要紀念活動，除了大閱兵等，還包括在中國人民抗日戰爭紀念館（下稱「紀念館」）舉行的《為了民族解放與世界和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年》主題展覽。

紀念館在北京西南郊盧溝橋旁，有關展覽的開幕式上月已向公眾開放。記者昨日趁着採訪香港、澳門特區政府在內地設立首個「港澳青少年愛國主義教育基地」（落址紀念館），仔細參觀了主題展。

為了這個展覽，紀念館特別改造升級。展覽共分8個部分，展出大量史料、場景還原。其中，有模仿中共第七次全國代表大會延安會場建設的一處展廳，主席台播放黨代會歷史錄影片段。大會是在抗戰即將取得勝利的1945年4月23日至6月11日召開，毛澤東向大會提交了《論聯合政府》的書面政治報告。

儘管昨天是工作日，紀念館內仍有許多觀眾。除了有政府單位組織參觀之外，觀眾大部分都是家長帶孩子，一路走來，大人在給孩子們講述抗日戰爭的歷史。在紀念館氛圍感染下，沒有了大聲喧嘩和跑跳打鬧的「熊孩子」，大家都在認真了解歷史知識，並仔細閱讀史料。

紀念館內展陳，大篇幅記述了日本侵華戰爭犯下的罪行，尤其是731部隊和南京大屠殺的部分，擺滿了史料和照片，一旁還有電視正在播放紀錄影片。有父子站在日本戰犯一覽表的展覽前仔細閱讀上面資料，小朋友不停憤怒地表示：「這些真不是人。」

正在上小學三年級的李澤伊也是參觀者之一，她和父母還有正在上一年級的弟弟從河北衡水坐高鐵來到北京，專門為了接受愛國主義教育。

專程觀展 小三生：想當武器發明家

「他們生在和平的年代，現在過得也很幸福，也不了解歷史，這次就是專門讓他們感受一下以前戰爭時代。」李媽媽說：「之前就跟孩子們提過這裏，他們也都非常想來。」李澤伊和弟弟在參觀完紀念館之後，認真地在留言簿上寫下了自己的觀後感。

李澤伊說：「我覺得中國打仗很難才能打贏，我們要努力學習，爭取能給國家造出更好能打人的東西。」她表示「長大想當一名發明家，為祖國造更好的東西」。

