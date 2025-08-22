明報新聞網
中國

中國要聞

中阿巴外長會晤 王毅籲擴貿易投資

【明報專訊】中國外交部長王毅周四（21日）轉往伊斯蘭堡訪問，同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第六次中巴外長戰略對話，雙方幾乎在所有問題上都達成了共識。巴方並確認，巴國總理夏巴茲將來華出席上合組織天津峰會和抗戰勝利閱兵儀式。

巴總理將出席九三閱兵

王毅和達爾共同會見記者時稱，中方讚賞巴方為打擊恐怖主義作出的不懈努力和付出的巨大犧牲，巴基斯坦的反恐行動定將取得最終勝利。巴方將切實保護中國在巴人員、項目和機構安全，同中方進一步深化反恐安全合作，加強地區反恐事務協作。

王毅表示，中方將繼續把巴基斯坦置於周邊外交優先方向，願同巴方一道打造中巴經濟走廊2.0「升級版」；他指出，中巴、中印以及中國同其他鄰國的關係都不針對第三方，也不受任何第三方影響。

王毅周三出席第六次中國-阿富汗-巴基斯坦三方外長對話，這是塔利班自2021年掌權後首次在阿富汗舉辦的高級別多邊會議。王毅呼籲三方擴大發展合作，擴大貿易投資往來；深化安全合作，加強打擊跨國恐怖活動。中方將繼續在多邊場合為阿主持公道，推動外界同阿方開展建設性接觸交往，支持阿方推進外交關係正常化。

認塔利班否？ 京：尊重阿富汗選擇

俄羅斯日前成為全球首個承認塔利班為阿富汗合法政權的國家。外界關注中國是否承認塔利班，外交部發言人毛寧昨日沒有正面回答，她引述王毅稱，中方一貫主張大小國家一律平等，每個國家包括阿富汗都有實現發展振興的權利；中方尊重阿富汗人民的選擇，支持阿政府穩健施政、聚焦發展、堅決打恐、睦鄰友好，實現長治久安。

相關字詞﹕周邊外交 中巴經濟走廊 一帶一路 巴基斯坦 塔利班 阿富汗

