習率團觀慶典 王滬寧：塑維穩鐵壁 強調西藏工作抓四大事 稱分裂圖謀必敗

中央累計投藏2.6萬億

昨上午10時許，習近平等領導人走上主席台，大會正式開始。國務院副總理、中央代表團副團長張國清宣讀中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委的賀電，王滬寧向西藏贈送習近平題詞的「共建中華民族共同體 書寫美麗西藏新篇章」賀匾。

致辭時，王滬寧表示，60年來，西藏經濟社會全面發展，民族區域自治制度成功實踐，民族團結日益鞏固，各族人民生活蒸蒸日上，充分展現了中共領導的堅強力量，充分展現了中國社會主義制度的顯著政治優勢。王滬寧稱，1965年至2024年，中央財政對西藏累計投入2.6萬億元（人民幣，下同）；對口支援西藏體系逐步健全，援藏資金累計投入643億元。

深入反分裂鬥爭 「堅持宗教中國化」

在對西藏當前和今後一個時期的工作提出要求時，王滬寧強調要抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事。他指出，首先是堅定不移堅持和加強黨的全面領導，中共是中國特色社會主義事業的領導核心，是各族人民最可靠的主心骨。

其次，是堅定不移確保國家安全和長治久安，要鞏固西藏和諧穩定的社會局面，形成維護穩定的銅牆鐵壁，要深入開展反分裂鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全。「西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國、破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗！」

王滬寧也提到，「要堅持我國宗教中國化方向，積極促進宗教和順」；加快重大基礎設施建設和特色優勢產業發展；持續加大對西藏發展的投入和支持力度。

習近平前日抵達拉薩後，當天下午分批接見援藏幹部代表，自治區及有關部門、各地市負責官員和老同志代表，政法幹警代表，宗教界愛國人士和寺管會幹部代表，並接見了駐拉薩部隊領導幹部和部分先進模範、文職人員，並分別同大家合影留念。除了習近平和王滬寧，政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇也赴拉薩出席活動。

昨下午，習近平在拉薩出席慶祝活動後，乘專機返回北京。受習近平囑託，中央代表團將一連3天在西藏各地看望慰問各族各界幹部群眾。中央代表團昨也向西藏贈送紀念品。紀念品共計7大類，包括賀匾、賀幛、領袖畫像、全自動酥油茶壺、工藝擺件、投影儀、圖書，主要贈送給西藏各級黨政機關、駐藏部隊、企事業單位，村居、寺廟、學校、衛生院、敬老院、福利院等。

