明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習率團觀慶典 王滬寧：塑維穩鐵壁 強調西藏工作抓四大事 稱分裂圖謀必敗

【明報專訊】今年9月是西藏自治區成立60周年。昨（21日）上午，西藏各族各界幹部群眾約2萬人聚集在拉薩市布達拉宮廣場舉行慶祝大會，國家主席習近平率中央代表團親臨現場。全國政協主席、中央代表團團長王滬寧發表講話，要求西藏工作要加強黨的全面領導，要形成維穩銅牆鐵壁，深入開展反分裂鬥爭，強調西藏事務「不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國、破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗」。

中央累計投藏2.6萬億

昨上午10時許，習近平等領導人走上主席台，大會正式開始。國務院副總理、中央代表團副團長張國清宣讀中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委的賀電，王滬寧向西藏贈送習近平題詞的「共建中華民族共同體 書寫美麗西藏新篇章」賀匾。

致辭時，王滬寧表示，60年來，西藏經濟社會全面發展，民族區域自治制度成功實踐，民族團結日益鞏固，各族人民生活蒸蒸日上，充分展現了中共領導的堅強力量，充分展現了中國社會主義制度的顯著政治優勢。王滬寧稱，1965年至2024年，中央財政對西藏累計投入2.6萬億元（人民幣，下同）；對口支援西藏體系逐步健全，援藏資金累計投入643億元。

深入反分裂鬥爭 「堅持宗教中國化」

在對西藏當前和今後一個時期的工作提出要求時，王滬寧強調要抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事。他指出，首先是堅定不移堅持和加強黨的全面領導，中共是中國特色社會主義事業的領導核心，是各族人民最可靠的主心骨。

其次，是堅定不移確保國家安全和長治久安，要鞏固西藏和諧穩定的社會局面，形成維護穩定的銅牆鐵壁，要深入開展反分裂鬥爭，確保邊疆鞏固和邊境安全。「西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國、破壞西藏穩定的圖謀都注定失敗！」

王滬寧也提到，「要堅持我國宗教中國化方向，積極促進宗教和順」；加快重大基礎設施建設和特色優勢產業發展；持續加大對西藏發展的投入和支持力度。

習近平前日抵達拉薩後，當天下午分批接見援藏幹部代表，自治區及有關部門、各地市負責官員和老同志代表，政法幹警代表，宗教界愛國人士和寺管會幹部代表，並接見了駐拉薩部隊領導幹部和部分先進模範、文職人員，並分別同大家合影留念。除了習近平和王滬寧，政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇也赴拉薩出席活動。

昨下午，習近平在拉薩出席慶祝活動後，乘專機返回北京。受習近平囑託，中央代表團將一連3天在西藏各地看望慰問各族各界幹部群眾。中央代表團昨也向西藏贈送紀念品。紀念品共計7大類，包括賀匾、賀幛、領袖畫像、全自動酥油茶壺、工藝擺件、投影儀、圖書，主要贈送給西藏各級黨政機關、駐藏部隊、企事業單位，村居、寺廟、學校、衛生院、敬老院、福利院等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕拉薩 紀念品 慶祝大會 習近平 王滬寧 西藏 西藏自治區成立60周年

上 / 下一篇新聞