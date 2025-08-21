明報新聞網
中國

中國要聞

閱兵村女兵隊吸睛 旗手：一次受閱，終身光榮

【明報專訊】距離紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式還有兩周，當局昨天（20日）安排中外媒體走進北京昌平閱兵村，近距離感受徒步方隊訓練氛圍。其中，由女民兵們組成的方隊格外受到關注，她們分別來自15個省市自治區。徒步方隊指揮機構辦公室副主任韓立明大校介紹，這是今年閱兵唯一一支全部由女隊員組成的方隊，也是民兵首次參加以抗戰勝利為主題的閱兵活動。

「一次受閱，終身光榮，一人受閱，全家光榮，我覺得是非常幸福的，也是非常自豪的。」中國人民解放軍儀仗司禮大隊石斌上尉作為儀仗方隊的擎旗手，將第一個通過天安門廣場接受檢閱。儘管此次閱兵訓練時間較短，石斌表示這些年部隊大抓軍事訓練，「今年的閱兵能夠在很短的時間內達到很好效果。」

海陸空三軍儀仗隊、維和部隊、民兵方隊都在進行緊鑼密鼓的訓練。烈日炎炎下，官兵們踢着正步，手扛191式步槍，正在分小隊接受指導訓練，官兵們身上的衣服已經被汗水浸濕，指導員仔細糾正着每個人的動作。踢腿的高度，握槍的姿勢，哪怕有很小的差距都會被糾正。關於閱兵儀式上軍人不能眨眼的問題，韓立明大校表示，只有站軍姿的時候需要保持40秒鐘不眨眼，並沒有要求不眨眼的上限。

作為儀仗隊一名十幾年的老兵，中國人民解放軍儀仗司禮大隊王冉冉上尉因為執行其他任務無緣前兩次閱兵。今年是她第一年參加閱兵，作為一名女兵，王冉冉表示「女兵和男兵來講，我們有一句話叫誰英雄誰好漢，訓練場上比比看。男兵和女兵都是不服輸的，我們女兵也要跟他們比一比。」

女兵妝容端莊 展新時代風采力量

記者注意到女兵們臉上精緻的妝容在陽光的暴曬下也沒有出現脫妝。王冉冉表示，女軍人的妝容是為了展示新時代女兵的風采和力量，妝容需要展示女性的端莊，訓練時的妝容和閱兵當天都是統一標準。

陸軍第83集團軍張旭中校2017年隨隊參加了第三批赴南蘇丹朱巴維和步兵營，與戰友一起執行警戒巡邏、武裝護衛等任務。他所在的維和部隊方隊具有東北抗聯的血脈，參與過國際維和任務，涵蓋了工程兵、步兵等多個兵種專業，在南蘇丹、馬里、黎巴嫩等任務區執行過維和任務。陸軍第83集團軍蘭宇二級上士也表示，此次舉行閱兵組建維和部隊團隊就是為了向世界宣誓，中國軍隊不僅有強大的戰鬥力，更有信心有能力維護好世界和平。

在儀仗隊宿舍，標準的12人間打掃得乾乾淨淨。房間內電扇空調全部配備，柜子裏整齊掛着軍人們的禮服、常服和訓練服。儀仗方隊方隊長張鼎新上校說，今年天氣炎熱，後勤準備了飲水、綠豆湯和加餐，醫療方面也有衛生站和醫院，完全可以滿足官兵們生活和醫療需求。

明報記者 王佩凡

相關字詞﹕抗戰勝利80周年閱兵 九三閱兵 北京 抗日戰爭 解放軍 9·3大閱兵

