明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

精打反無裝備首亮相 展示力量結構新佈局

【明報專訊】在昨舉行的新聞發布會上，中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，今次閱兵是全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，是人民軍隊奮進建軍百年的嶄新亮相，從參閱武器裝備到方陣均有多項「首次」，屆時將在9月3日向世人亮相。

吳澤棵介紹，這次閱兵，在黨旗、國旗、軍旗引領下，受閱方隊將擎軍旗和武警部隊旗集中亮相，這是解放軍力量結構新佈局在閱兵中的首次集中展示。參閱的武器裝備都是從國產現役主戰裝備中遴選，首次亮相的新型裝備佔比很大，地面和空中裝備都是體系編成、混合編組，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，也是第一次對外展示。

維和部隊方陣首次亮相

此外，維和部隊方陣將首次亮相閱兵。吳澤棵表示，今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年，這次受閱的維和部隊方隊，遂行過國際維和任務，具有東北抗聯血脈，涵蓋工程兵、步兵等兵種專業。這樣安排，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現中國履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。

15省抽民兵參閱 覆蓋抗日根據地

解放軍中部戰區政治工作部少將副主任徐貴忠介紹，這次閱兵從15個省份抽組民兵參閱，覆蓋抗戰時期中共領導的主要抗日根據地，也有的來自新中國成立後作出新貢獻、發揮新作用的先進民兵群體；在受閱著裝上，民兵方隊與以往的閱兵相比也有很大創新，將充分展現新時代中國民兵的嶄新形象。

相關字詞﹕抗戰勝利80周年閱兵 九三閱兵 民兵 維和部隊 首次 武器 閱兵

上 / 下一篇新聞