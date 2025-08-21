精打反無裝備首亮相 展示力量結構新佈局

吳澤棵介紹，這次閱兵，在黨旗、國旗、軍旗引領下，受閱方隊將擎軍旗和武警部隊旗集中亮相，這是解放軍力量結構新佈局在閱兵中的首次集中展示。參閱的武器裝備都是從國產現役主戰裝備中遴選，首次亮相的新型裝備佔比很大，地面和空中裝備都是體系編成、混合編組，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，也是第一次對外展示。

維和部隊方陣首次亮相

此外，維和部隊方陣將首次亮相閱兵。吳澤棵表示，今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年，這次受閱的維和部隊方隊，遂行過國際維和任務，具有東北抗聯血脈，涵蓋工程兵、步兵等兵種專業。這樣安排，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現中國履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。

15省抽民兵參閱 覆蓋抗日根據地

解放軍中部戰區政治工作部少將副主任徐貴忠介紹，這次閱兵從15個省份抽組民兵參閱，覆蓋抗戰時期中共領導的主要抗日根據地，也有的來自新中國成立後作出新貢獻、發揮新作用的先進民兵群體；在受閱著裝上，民兵方隊與以往的閱兵相比也有很大創新，將充分展現新時代中國民兵的嶄新形象。