中國

中國要聞

九三閱兵就緒 受閱裝備全國產 全長70分鐘共45方隊 按實戰標準訓練

走進北京閱兵村　女民兵方隊矚目（王佩凡攝）

【明報專訊】中國將在9月3日於北京天安門廣場舉行盛大閱兵，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。國務院新聞辦公室昨（20日）就閱兵準備情况舉行發布會，介紹閱兵時長約70分鐘，各項準備已基本完成。受閱武器均為國產現役主戰裝備，首次亮相的新型裝備佔比很大。閱兵訓練按實戰標準，並且利用北斗定位、智能評估等開展輔助訓練，成效顯著。

在新聞發布會上，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹，閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，接受國家主席習近平的檢閱。這次閱兵，編設45個方（梯）隊（見表），比十年前大閱兵少5隊；分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

吳澤棵表示，這次閱兵是繼2019年國慶大閱兵後中國軍隊新一代武器裝備的集中亮相，受閱武器裝備均為國產現役主戰裝備。此外，將集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，充分彰顯中國人民解放軍捍衛國家主權、安全、發展利益，以及維護世界和平的強大能力。目前，閱兵各項準備已基本完成。全體受閱官兵將以昂揚的精神狀態接受黨和人民的檢閱，共同迎接9月3日這個值得世界人民永遠紀念的勝利之日。

電子戰力量受閱 展新域新質戰力

他進一步介紹，受閱武器以新型四代裝備為主體，如新型坦克、艦載機、殲擊機等，並遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閱，比如新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，展示解放軍新域新質戰力。此外，還將集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示戰略威懾實力。

解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠表示，閱兵動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備。「要實現整齊劃一、精準協同、米秒不差，如同組織一場戰役」。他透露，閱兵訓練堅持實戰標準，一些新型裝備部隊「接裝不久即按受閱標準進行高強度訓練」，受閱準備的過程也就是能力生成的過程。

準備時間較以往短 北斗定位輔助訓練

他還提到，這次閱兵比以往準備的時間要短，所以注重利用北斗定位、智能評估等系統和模擬仿真手段，輔助開展基礎訓練、編隊訓練、空地協同訓練、複雜場景訓練、特情處置訓練等，「效果非常好」。

適時公布外國領導人出席情况

在昨外交部例行記者會上，有媒體問及外軍部隊和外國領導人的出席情况，發言人毛寧表示，會適時發布消息。

目前，已確認出席閱兵的有俄羅斯總統普京、斯洛伐克總理費佐及塞爾維亞總統武契奇。此前，白俄羅斯總統盧卡申科6月訪華時，也受到習近平的當面邀請。此外，印尼、馬來西亞、越南、柬埔寨、老撾及緬甸等東南亞國家領導人據報將出席閱兵式。韓聯社昨報道，韓國總統李在明確定不出席閱兵，將由國會議長禹元植率議員團代表韓方參加。

