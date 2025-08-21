遊戲科學新作《黑神話：鍾馗》發預告

鍾馗是中國神話中的神祇，專司捉鬼驅邪。中國民間自古流傳「鍾馗捉鬼」的傳說。證券時報報道，此前，不少玩家曾推測遊戲科學將公布《黑神話：悟空》的DLC（Downloadable Content，指遊戲後續追加內容)。此次《黑神話：鍾馗》的亮相，着實令人意外。作為一款標準的單機動作角色扮演遊戲，其商業模式與《黑神話：悟空》相同。

遊戲科學創始人、CEO，《黑神話：悟空》製作人馮驥發文表示，《黑神話：悟空》發售後有相當長一段時間，他過得雲裏霧裏。此時此刻，他們更想先做一款黑神話的新作——新的英雄，新的玩法，新的視覺，新的技術，新的故事。「悟空的傳說在未來會以更完整更紮實的方式，準備妥當後，再正式回來。」

2024年8月，遊戲科學正式推出《黑神話：悟空》，該遊戲被業內稱為國產第一款3A（即投入大量金錢、資源、時間開發）大作，一經上線便在全球範圍內引發熱潮。截至2024年底，《黑神話:悟空》全球銷量2800萬份，總收入超90億元人民幣，這一成績創下中國買斷制遊戲歷史銷量第一，全球年度銷量第一的雙記錄。