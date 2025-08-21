王毅訪阿富汗晤阿外長 促全力打擊「東伊運」

新華社報道，王毅周三在喀布爾同穆塔基會談，表示中方將繼續支持阿政府穩健施政、聚焦發展、堅決打恐、睦鄰友好，實現長治久安。他也強調，要處理好安全與發展的關係，中阿加強安全合作將為經濟合作提供保障。王毅強調，今年是中阿建交70周年，願加強雙方在經貿、農業、減貧、水利、互聯互通、人文等領域交流合作。這是塔利班上台後中國外長第二次訪問阿富汗。

穆塔基表示，對華友好是阿富汗外交政策的基石，正是得益於中方幫助，阿方才能順利施政治國。阿方高度重視中方安全關切，決不允許任何人和任何勢力利用阿領土從事危害中國的活動。

巴基斯坦媒體Geo News昨報道，此次中阿巴三方在喀布爾會晤將重點討論反恐工作，以及將中巴經濟走廊（CPEC）延伸至阿富汗。今年5月，王毅在北京主持三方外長非正式會晤，邀請阿富汗加入中巴經濟走廊，表示三方應加強執法安全合作，共同防範外部勢力干預地區事務。王毅昨晚轉往巴基斯坦進行為期三天的訪問，其間將與巴基斯坦副總理兼外交部長達爾，舉行第六次中巴外長戰略對話。