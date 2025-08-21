明報新聞網
中國

中國新聞

習近平抵西藏慶祝自治區60周年 國家元首出席 歷史首次

【明報專訊】西藏自治區成立60周年慶祝大會今（21日）上午10時在拉薩舉行。國家主席習近平昨（20日）午率中央代表團乘專機抵達拉薩出席慶典，規格超越往逢「10」周年。習近平昨強調，治藏穩藏興藏，首先要保持西藏的政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順。他還提到要有力推進雅下水電工程建設。

新華社報道，昨午12時許，習近平乘坐的專機在拉薩貢嘎機場降落，西藏自治區黨委書記王君正在舷梯下迎候，並向他敬獻哈達。

全國政協主席王滬寧任團長

全國政協主席、中央代表團團長王滬寧等人同機抵達。從機場到中央代表團住地主要街道兩旁彩旗舞動，各族群眾手持紅旗、捧着哈達齊聲歡呼。習近平打開車窗，向沿途群眾頻頻揮手致意。

鑄民族共同體 提「五個認同」

習近平昨聽取西藏自治區黨委和政府工作匯報後提出，要持續深入抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事。「治藏穩藏興藏，首先要保持西藏的政治安定、社會穩定、民族團結、宗教和順。」習近平強調，要進一步鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設，加強黨史、新中國史等宣傳教育，引導各族幹部群眾不斷增進「五個認同」（對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同）。要積極創建全國民族團結進步模範區，推廣普及國家通用語言文字，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應。

習近平指出，西藏發展有自身特點，要因地制宜發展高原特色優勢產業，特別是特色農牧業和清潔能源產業，促進文旅產業融合。要有力有序有效推進雅下水電工程、川藏鐵路等重大項目建設。要守護好「世界屋脊」和「亞洲水塔」，也要繼續做好定日縣災後重建工作。

1965年9月1日，西藏自治區第一屆人民代表大會召開，9月9日閉幕宣告西藏自治區成立。之後每逢「10」周年慶典，中央都會派代表團赴藏祝賀。過往出席領導人為國務院副總理或全國政協主席。新華社指，習近平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率團出席西藏自治區成立慶祝活動，是中共黨史和新中國國家歷史上首次，充分體現了黨中央對西藏工作的高度重視、對西藏各族幹部群眾的親切關懷。

相關字詞﹕拉薩 西藏自治區成立60周年 西藏 習近平

