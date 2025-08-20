蘇超帶動全省消費380億 體育總局：擴內需作用大

國新辦昨天舉行「體育強國建設成就」記者會，介紹「十四五」（2021至2025年）規劃時期中國體育事業發展。

內地體育業規模年擴10%

楊雪鶇表示，2023年全國體育產業總規模達3.67萬億元，年均增速10.3%，向成為支柱產業的目標更進一步。其中，河北、浙江、福建等7地今年上半年511場納入監測的重點賽事活動，共帶動體育及相關消費逾160億元，場均帶動逾3000萬元，在擴大內需方面發揮重要作用。

體育總局競技體育司長張新表示，競技體育對體育事業發展具龍頭作用，將政府、社會、市場共同發展競技體育的新機制，保證各類主體依法依規平等使用競技體育公共資源，公平參與競爭並獲合理收益。

面對部分體育賽事亂象，高志丹稱十四五期間堅決懲治體育領域腐敗，以「假賭黑」治理為契機，嚴打足球、象棋等項目的亂象，展開馬拉松、山地越野等專項整頓，維護體育行業秩序；以《體育法》修訂為契機，完善體育法律和行業標準體系，健全體育糾紛解決機制，持續提高體育業法治化規範化水平。