蘇超帶動全省消費380億 體育總局：擴內需作用大

【明報專訊】國家體育總局長高志丹昨日表示，「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽）、「村超」（鄉村足球超級聯賽）火爆出圈，賽事「進景區、進街區、進商圈」，「跟着賽事去旅行」，體育賽事為國民經濟增長和地方經濟轉型增添新動力。體育總局體育經濟司長楊雪鶇稱，「蘇超」單場入座超過6萬人，帶動江蘇全域多場景消費380億元（人民幣，下同）。
國新辦昨天舉行「體育強國建設成就」記者會，介紹「十四五」（2021至2025年）規劃時期中國體育事業發展。
內地體育業規模年擴10%
楊雪鶇表示，2023年全國體育產業總規模達3.67萬億元，年均增速10.3%，向成為支柱產業的目標更進一步。其中，河北、浙江、福建等7地今年上半年511場納入監測的重點賽事活動，共帶動體育及相關消費逾160億元，場均帶動逾3000萬元，在擴大內需方面發揮重要作用。
體育總局競技體育司長張新表示，競技體育對體育事業發展具龍頭作用，將政府、社會、市場共同發展競技體育的新機制，保證各類主體依法依規平等使用競技體育公共資源，公平參與競爭並獲合理收益。
面對部分體育賽事亂象，高志丹稱十四五期間堅決懲治體育領域腐敗，以「假賭黑」治理為契機，嚴打足球、象棋等項目的亂象，展開馬拉松、山地越野等專項整頓，維護體育行業秩序；以《體育法》修訂為契機，完善體育法律和行業標準體系，健全體育糾紛解決機制，持續提高體育業法治化規範化水平。