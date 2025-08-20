明報新聞網
中國

中國要聞

中印共識 具條件地段啟劃界談判 莫迪晤王毅 定月底天津「習莫會」

【明報專訊】中印邊界問題特別代表第24次會晤（下稱「特代會晤」）昨（19日）在新德里舉行，中國外長王毅表示，希望雙方共同推動在邊境管控、劃界談判、跨境交流等方面匯聚共識、訂明方向、設定目標，妥善解決具體問題。王毅會晤印度總理莫迪時談及此行成果，在邊界問題方面，「我們就開展常態化管控、維護邊境地區和平安寧、妥處敏感點位、在具備條件地段啟動劃界談判形成新的共識」。雙方商定明年在中國舉行第25次會晤。

當天下午，印度總理莫迪與王毅會面。莫迪在其個人X帳號發帖稱，很高興與王毅會面，自從去年在喀山與中國國家主席習近平會晤，印中關係在尊重彼此利益和關切的基礎上穩步發展，「我期待着我們在天津上合組織高峰會期間的下一次會晤。穩定、可預測、建設性的印中關係將為地區乃至全球的和平與繁榮作出重要貢獻。」這是莫迪首度確認，月底到天津出席上合峰會期間將與習近平舉行場邊會晤。

專組研劃界 藏南設將軍會談機制

中國外交部今凌晨公布「特代會晤」10點共識，包括雙方同意設立劃界專家小組，探討在條件成熟的地段推進劃界談判；設立工作小組推進邊境有效管控，維護邊境地區的和平與安寧。

此外，除邊境西段既有的將軍級會談外，在邊境東段（藏南地區）和中段設立將軍級會談機制；發揮外交軍事渠道的邊境管控機制作用；雙方同意重開（日喀則乃堆拉山口）仁青崗—昌古、（阿里地區）普蘭—貢吉、（札達縣什布奇拉山口）久巴—南加3處傳統邊境貿易市場。

邊境管控劃界談判跨境交流定目標

王毅以中印邊界問題中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，昨上午與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾舉行「特代會晤」。正式會晤前，多瓦爾對媒體表示，印中關係呈上升趨勢，兩國雙邊互動也更務實。

新華社報道，王毅在「特代會晤」表示，今年以來雙邊關係進入穩步發展軌道，邊境局勢持續穩定向好；中印理念相通，共同利益廣泛，理應相互信任、相互支持，中方高度重視莫迪總理赴華出席上合組織天津峰會，期待印方為峰會成功作積極貢獻。

王毅強調，雙方應秉持雙軌並進、相互促進、良性循環的思路看待及處理雙邊關係與邊界問題，通過對話溝通增進互信，擴大交流合作，共同推動在邊境管控、劃界談判、跨境交流等方面匯聚共識、訂明方向、設定目標，妥善解決具體問題，取得更多積極進展，為兩國關係改善發展不斷營造有利條件。

報道引述多瓦爾表示，兩國領導人喀山會晤是印中關係改善發展的轉折點，雙方相互認知發生積極變化，邊境地區保持和平安寧，兩國關係取得突破進展。當前國際形勢動盪不安，印中面臨一系列共同挑戰，有必要增進理解、深化信任、加強合作，這關乎兩國人民福祉與世界和平發展。

