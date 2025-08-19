賣男友入緬甸園區 閩少女賺10萬遊泰

受害者小黃是湛江人，一家在廣州生活。《瀟湘晨報》周日（17日）引述其姐黃女士表示，弟弟與女友小周去年在桌球廳認識，後成為情侶同居。黃女士形容小周「穿得很性感，用的都是大牌」。小周自稱是福建人，父母是幹部，在各地有投資。

女方稱有家族生意 騙一同赴緬

兩人在一起後，小周不停「洗腦」小黃，說自己家族在緬甸有生意，希望小黃與她一起去工作。今年2月2日，小黃瞞着家人與小周一同去泰國曼谷。兩人抵達泰緬邊境後，小周謊稱去接別人，小黃隨即被持槍人員沒收護照及手機，直接押到緬甸「凱旋園區」。其間小黃接到手機才有機會發消息通知家人，家人迅速報警。

小黃入凱旋園區後，被剃頭髮，園區人員逼他電騙，業績不達標要關「小黑屋」，受毒打。主管稱，小黃是花10萬元從小周買來的，必須在園區創造業績。小黃每天要工作16至20小時，園區看管者常用鐵棍打他的腰，扯他耳朵，飯也吃不飽。在高強度折磨下，小黃瘦了幾十斤，耳朵被打到失聰。

後來小黃騙不到人，園區人員告訴他要賠錢才能回家。最後在緬甸潮汕商會幫助下，小黃家人最終賠付35萬元，他在今年6月回國。

拐賣罪未涵成年男 律師：法律空白

小周賣掉小黃後，在泰國玩了10天，回國後被警方拘捕。黃女士表示，目前小周涉嫌詐騙罪，面臨檢察機關公訴，案件近期將開審，他們全家人希望小周受法律嚴懲。

《三湘都市報》引述湖南金州律師事務所律師謝博洪表示，小周行為實質是跨國人口販賣，但中國刑法中「拐賣婦女、兒童罪」的受害者未涵蓋成年男性，法律存在空白。小周雖然不構成拐賣，但是她明知道或者應當知道把小黃賣進電詐園區，小黃可能面臨身體傷害，小周從主觀意願上追求該情况發生，其行為涉嫌非法拘禁罪或故意傷害罪。