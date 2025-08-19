拆局：關稅損美印關係 加速「龍象共舞」

王毅此行格外受矚目，料在與莫迪會面時，為中印領導人在天津上合峰會期間可能上演的會晤確定議題。

《紐約時報》刊發題為「美印關係陷僵局，特朗普『助力』印度重新向中國靠攏」的述評文章稱，「這或許又一次印證了那句格言：敵人的敵人就是朋友。」文章表示，無論如何，看到自己的頭號全球競爭對手美國，與自己在亞洲的最大競爭對手印度發生衝突，對中國可謂意外之喜。

法國國際廣播電台引述中印問題專家巴傑帕伊（Kanti Bajpai）認為，王毅與莫迪這次會面是向美國發出的信號。他分析道：「中印關係回暖的迹象一直存在。但特朗普的貿易威脅加速了這一進程，這些威脅震驚了公眾輿論。這是印度自獨立以來用於在大國之間周旋的策略：如果你給我們施加太大壓力，我們就會脫離不結盟，轉而與你的對手走得更近。」

專家指印度素周旋大國間

中國外交部發言人林劍上周四（14日）回應「如何看待美印關係面臨挑戰，中印關係顯現積極勢頭」的提問時表示，中印兩國都是發展中大國、全球南方重要成員，做相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」，是雙方正確選擇。