中印外長允保邊境安寧 王毅籲拓合作 提爭議邊界撤軍 蘇傑生：分歧不能變衝突

外長王毅此行正值雙方關係回暖、美國對中印施加巨大關稅壓力之際。王毅對蘇傑生提出，現時單邊霸凌行徑大行其道，自由貿易和國際秩序面臨嚴峻挑戰，中國和印度應為發展中國家聯合自強作表率，為推動世界多極化，國際關係民主化作貢獻。他說，兩國要維護邊境和平安寧，有信心在各自實現振興的同時，為彼此成功作貢獻，為亞洲和世界提供最需要的確定性。

王毅促推動多極化 穩定亞洲世界

蘇傑生也強調，討論邊境問題至關重要，中印關係能否取得積極進展，建基於雙方能否共同維護邊境地區和平安寧；他表示，中印兩國撤回喜馬拉雅山脈西部爭議邊界的軍隊也至關重要，那些軍隊是自2020年發生致命邊界衝突以來集結的。

蘇傑生還提到，在兩國關係經歷艱難時期後，雙方希望繼續前進，改善關係，這需雙方採取坦誠和建設性的態度。「我們必須以『三個共同』為指導——相互尊重、相互體諒和共同利益。」他稱，會談將涵蓋經貿、朝聖、人文交流、河流數據共享、邊境貿易、互聯互通以及雙邊交流等議題，相信有助推動雙邊關係。

王毅此行亦有中印邊界問題中方特別代表的身分。中印今日（19日）將在新德里舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤，王毅與印方代表、印度國安顧問多瓦爾出席。中國外交部發言人毛寧昨表示，新一次特代會晤，中方願與印方在既有共識基礎上，本着積極和建設性態度，繼續就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等議題深入溝通，共同維護邊境地區可持續的和平安寧。

中印2020年6月於拉達克（Ladakh）東部的加勒萬谷（Galwan Valley）爆發衝突並造成軍人傷亡，兩國關係陷入緊張。

毛寧昨說，去年10月，中國國家主席習近平與印度總理莫迪在俄羅斯喀山會晤，為中印關係改善和發展指明方向。中方願以王毅外長此次訪印為契機，與印方一道努力，落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理分歧，推動中印關係持續健康穩定發展。

今晤莫迪 鋪路場邊「習莫會」

王毅今日傍晚將會見莫迪。由於莫迪已確認本月底參加上合組織天津峰會，王毅此行也被視作為可能上演的中印領導人會晤「打前站」。據印媒報道，在天津峰會期間，莫迪有可能與習近平和俄羅斯總統普京舉行非正式會晤。

