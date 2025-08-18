國新辦報告斥美侵人權 外溢害世界

報告由國新辦發布，分為序言、「美式民主：金權遊戲的狂歡」「民生福祉：底層民眾的掙扎」「種族主義：少數族裔的枷鎖」「脆弱群體：婦女兒童的無助」「致命旅途：無證移民的悲歌」「美式霸權：他國人權的夢魘」、結語等部分。

批政治被操控 選民被壓制

報告稱，2024年原本是美國公民行使政治權利的關鍵一年，但在現實中，金錢操控政治，政治綁架司法，選舉規則壓制選民，政治暴力事件頻發，大多數美國民眾對美式民主深感失望。

報告指出，在美國，高通脹加劇貧富鴻溝，中低收入家庭遭受災難衝擊，無家可歸者人數再創新高；醫療和保險體系昂貴低效觸發眾怒，藥物濫用危害民眾健康；槍支暴力威脅生命安全，警察濫用暴力草菅人命，監獄囚犯遭受虐待。

對於美國種族歧視言論肆意橫行、美國職場性別歧視顯著擴大、美國邊境地區人道主義危機持續惡化等情况，報告也頗多着墨。

報告並認為，美國長期奉行霸權主義、單邊主義，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，肆意侵犯他國人權，嚴重威脅全球和平、安全與發展。