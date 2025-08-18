明報新聞網
中國

中國要聞

迎西藏自治區60周年慶典 布達拉宮廣場封閉

【明報專訊】西藏自治區成立60周年慶祝活動昨（17日）舉行綵排。拉薩市布達拉宮廣場昨下午4時起實施封閉管理，遊客將無法進入，封閉管理直到慶祝大會結束。不過，官方並未具體說明布達拉宮封閉管理結束的日期和時間。依照以往慣例，慶祝大會通常在9月初舉行。

據《西藏日報》，拉薩市布達拉宮廣場管理處前天作上述公告，並對當地部分路段、路口實行交通管制。拉薩市公安局交通管理支隊發布的公告顯示，昨晚上7時至綵排活動結束，對拉薩市部分道路交通管制。

1965年9月1日，西藏自治區第一屆人民代表大會在拉薩召開，宣告西藏自治區正式成立。周年慶祝大會，通常在9月1日或9月初舉行。翻查資料，西藏自治區成立50周年慶祝大會，是2015年9月8日在布達拉宮廣場舉行；40周年的大會，於2005年9月1日在布達拉宮廣場舉行。

拉薩添賀慶裝飾 天安門配哈達

中新網報道，隨着西藏自治區成立60周年大慶日益臨近，拉薩市區處處洋溢熱烈喜慶氛圍。主城區人行天橋換上「新裝」，裝飾板上融合天安門、長城等元素與雪山、哈達等藏族特色符號；道路兩側的路燈杆上，嶄新的國旗與彩旗整齊懸掛，迎風招展。同時，各大廣場、公園也在裝點，準備迎接八方來客。

國務院新聞辦公室5日在北京舉行記者會宣布，西藏自治區成立60周年慶祝活動8月下旬在拉薩舉行。慶祝活動將以「鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設」為主線，中央代表團將赴西藏，出席慶祝大會、參觀展覽、文藝演出、看望慰問等活動。另外，西藏自治區成立60周年金銀紀念幣、紀念郵票首發儀式15日在拉薩舉行。

相關字詞﹕封閉式管理 慶祝大會 布達拉宮 西藏

