東南亞政要將觀禮 分析指給面中國

此前有傳媒引述知情人士稱，普拉博沃、安華和越南國家主席梁強將出席9·3閱兵式，相比10年前，東南亞多國將派出更高層級政要出席閱兵式。

新加坡《聯合早報》昨（17日）引述新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝表示，與10年前相比，中國的國力與地區影響力明顯上升，中國領導人也高度重視此次閱兵式，東南亞國家選派更高層級代表，展現給中國面子。駱分析，北京將藉此場合向國際社會傳遞中國已是一個有能力與美國競爭、實現和平崛起的大國，同時藉機展示中國軍事現代化成果。

學者：馬印領導人出席將推動合作

南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，馬來西亞與印尼是東盟重要成員國，兩國領導人若確認出席閱兵，有助推動中國與東南亞展開務實合作。

另邊廂，伊朗總統辦公室負責政治事務副主任、伊朗前駐俄大使邁赫迪·薩納伊表示，伊朗總統馬蘇德·佩澤什基安已收到將於8月底在天津舉行的上海合作組織峰會的邀請。不過，薩納伊未透露佩澤什基安會否赴華。