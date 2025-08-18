9·3閱兵綵排 陸軍新式坦克矚目 設相控陣雷達配高仰角發射器 料防無人機

4萬人參與 網民影相「劇透」

新華社報道，第二次綜合演練在首次演練的基礎上，增加了更多的要素及環節，紀念大會儀式、集結疏散等各流程組織有序、環環相扣，達到了預期目標，也進一步檢驗了指揮體系運行及組織保障工作。北京市有關方面表示，第二次綜合演練時間跨度更長、涉及區域更大，感謝廣大市民遊客的理解與支持。

此前，在第一次演練期間，據網絡流傳的圖片，空中綵排出現了殲35和殲15T出現在同一編隊中，意味着中國最先進的隱形艦載戰機料將在下個月的閱兵式亮相。

在昨凌晨結束的第二次綵排中，官媒並未披露更多武器裝備的畫面；不過，由於包括坦克等武器裝備需途經從建國門到復興門約6.7公里的長安街，不少民眾拍下沿途看到的景象傳到網絡。

據網傳的圖片顯示，塗裝以LZ（陸戰）開頭的新型坦克成為焦點。依照圖片可見，該款坦克為中型坦克，裝備105毫米主炮。其周邊或是裝備了原本應用於防空艦的「神盾」作戰系統。facebook專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」推測，坦克炮塔四周可以看到疑似相控陣雷達的裝置，加上下方的雷達信號預警裝置，構成360度全方向的偵測系統。

在該坦克的炮塔上有一座自動武器站，有兩組四聯裝的主動防禦系統（APS），配備光學/雷射尋標器的7.62毫米機槍，應是對付慢速FPV（第一人稱視角）自爆無人機或四軸無人機。由於APS仰角大幅提高，可令其面對攻頂式導彈或無人機時能有更大的攔截成功率。

「世界特種部隊與軍武資料庫」認為，該坦克披掛了這麼多電子裝備與火力，因此不可能在炮塔上額外安裝鳥籠裝甲，顯然解放軍認為主動防禦系統的效果勝過被動防禦。也有軍迷指出，如敵方採用蜂群式攻擊，仍是裝甲單車防禦難點。不過這一升級表明，無人機廣泛軍事應用後，中國陸地裝甲坦克已針對性調整防禦策略。

海軍無人潛航器疑曝光

除了陸軍，海軍的一款裝備也引發關注。在第二次綵排沿途，有一款車載的海軍裝備曝光。該裝備目測長約20米，機體寫有編號「AJX002」，泵噴推進。據軍迷推測，這應該是用於閱兵的海軍大型水下無人潛航器。其主要功能包括情報蒐集、反潜支援、發起攻擊等。以前，解放軍海軍並沒有公開過類似的水下無人載具。

