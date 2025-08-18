熱帶低壓攜風雨 粵瓊停出海

廣東省氣象台昨預計，直至周二（19日），受南海熱帶低壓影響，廣東南部沿海、珠江三角洲中南部市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，雷雨時局地伴有8級左右短時大風，預計周三（20日）廣東西部市縣有中雷雨。

原位於南海中部的熱帶擾動16日下午5時加強為熱帶低壓，中心附近最大風力為6級（每小時43公里），以10至15公里的時速向西北方向移動，趨向海南東南部到粵西沿海，登陸廣東的可能逐漸降低。

其外圍風雨則自昨日開始影響廣東沿海地區。昨日上午5時，熱帶低壓中心位於海南三沙市永興島偏西方約135公里海面，可能於17日夜間至18日凌晨登陸或擦過海南島南部，之後移入北部灣，強度逐漸減弱。

昨日，陽江以西海域所有海上作業漁船回港避風，海上風電施工平台人員全部撤離，海釣船、潛水等休閒船艇和鄉鎮船艇等禁止出海。濱海旅遊景區、跨海航線根據情况適時關停。海南海口市16日晚也發布通告稱，受熱帶低壓影響，海口新海港、秀英港和鐵路南港於17日12時起停運，預計停運將持續至18日晚上。