明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

熱帶低壓攜風雨 粵瓊停出海

【明報專訊】前日在南海生成的熱帶低氣壓昨（17日）攜風雨影響廣東。湛江、茂名、陽江昨午發布颱風藍色預警信號，江門、陽江出現強降雨、大風天氣。陽江以西海域所有漁船回港避風，海南海口港口也停運。

廣東省氣象台昨預計，直至周二（19日），受南海熱帶低壓影響，廣東南部沿海、珠江三角洲中南部市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，雷雨時局地伴有8級左右短時大風，預計周三（20日）廣東西部市縣有中雷雨。

原位於南海中部的熱帶擾動16日下午5時加強為熱帶低壓，中心附近最大風力為6級（每小時43公里），以10至15公里的時速向西北方向移動，趨向海南東南部到粵西沿海，登陸廣東的可能逐漸降低。

其外圍風雨則自昨日開始影響廣東沿海地區。昨日上午5時，熱帶低壓中心位於海南三沙市永興島偏西方約135公里海面，可能於17日夜間至18日凌晨登陸或擦過海南島南部，之後移入北部灣，強度逐漸減弱。

昨日，陽江以西海域所有海上作業漁船回港避風，海上風電施工平台人員全部撤離，海釣船、潛水等休閒船艇和鄉鎮船艇等禁止出海。濱海旅遊景區、跨海航線根據情况適時關停。海南海口市16日晚也發布通告稱，受熱帶低壓影響，海口新海港、秀英港和鐵路南港於17日12時起停運，預計停運將持續至18日晚上。

相關字詞﹕海南島 廣東 南海 颱風 熱帶低壓

上 / 下一篇新聞