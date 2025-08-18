明報新聞網
中國

中國新聞

廣西基孔熱擴散 廣東周增830宗

【明報專訊】廣西的基孔肯雅熱疫情已從省會南寧擴散至百色市。該市右江區新增1宗輕症病例，已得到有效處置。當地疾控中心稱，正值高溫多雨季節，蚊蟲活動頻繁，為控制蚊媒傳染病傳播，相關區域開展蚊媒消殺工作，同時建議市民做好個人防護，清理垃圾和積水，殺滅蚊蟲、防止被叮咬。

廣西南寧市上周報告8宗基孔肯雅熱個案，全部是輕症。國家疾病預防控制局將廣西列為基孔肯雅熱風險最高的「防控一類地區」，連同廣東、浙江、福建、海南、雲南，目前全國有6個省區，被列為「防控一類地區」。

另據廣東省疾控局17日通告稱，8月10至16日，全省新增報告830例基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。

病例分佈在佛山644例，廣州85例，湛江22例，深圳、惠州各16例，珠海10例，潮州9例，東莞7例，清遠5例，中山、雲浮各4例，江門、梅州、河源各2例，肇慶、陽江各1例。

粵稱態勢平穩 勿鬆防控

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，廣東省各地持續開展以控制蚊媒密度為主的防控工作，近期疫情態勢總體平穩。但全球基孔肯雅熱疫情高發，境外輸入風險持續存在；廣東省大部分地區處於蚊媒活躍期，疊加颱風、降雨等天氣影響，疫情防控仍然不能鬆勁。

