范曾「失聯」繼子發觀展照 身家數十億疑爆家族爭產

范曾女兒范曉蕙16日在微博發文，稱父親被新婚妻子徐萌7月13日從住所帶離後失聯，住所被貼封條，庫房珍品被搬走，部分老員工被辭退，且徐萌曾威脅員工不得外泄消息。她稱，自己作為女兒非常擔心，多日電聯父親，手機都是未開機狀態；又強調不希望父親離家一事被網絡熱炒，「我只掛念父親健康與安危」。

而「范一夫」帳號連夜發布3張范曾看展的照片，配文「老爺子來看畫展」，發文地點顯示為法國。圖中范曾所看的展覽，是北京東城區陶然天美術館的「道法自然——范一夫山水畫展」，展覽時間為今年7月29日至10月28日。范一夫提供的配圖中也有和父親范曾一同觀畫的內容。該帳號多分享藝術品欣賞和旅行觀光內容，也有一些范一夫作品展覽信息，有知名藝術主編、策展人在評論區現身。

業界稱涉家族內鬥

第一財經報道稱，女兒稱父親被繼母帶走失聯，兒子卻稱父親近期還在北京看展，事態發展更添疑雲。北京藝術品投資界人士說，這件事背後是「家裏頭兩撥人內鬥」。

繼子公司直播賣范曾書畫

稱失聯「是謠言」

抖音帳號「范曾藝術品有限公司」昨（17日）上午開啟直播，地點為范曾書房，兜售范曾書畫相關商品。彈幕中大量評論追問范曾失聯消息，直播人員回覆說「是謠言」。數據顯示，近一個月，該企業通過直播帶貨的銷售額已超過100萬元（人民幣，下同）。

范曾被稱為「中國最貴在世畫家」，其作品公開拍賣成交額超過23億元。據公開信息，范曾有4段婚姻，范曉蕙是他和第二任妻子邊寶華所生；范一夫原名須波，是范曾第三任妻子張桂雲與前夫的孩子；北京范曾藝術品有限公司的控股股東范仲達也是張桂雲與前夫所生，原名須濤。即范曉蕙與范一夫、范仲達沒有血緣關係。

去年4月，范曾宣布與相差50歲的徐萌結婚。一年多時間，家族矛盾被置於台前，也引發公眾對財產繼承、婚姻關係及藝術品市場監管的討論。