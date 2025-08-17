明報新聞網
中國

中國要聞

87歲名畫家范曾隨嫩妻「失聯」 女兒指遭帶離住所搬空字畫

【明報專訊】87歲知名畫家范曾近日傳出「失蹤」消息，其女兒范曉蕙昨在新浪微博發聲明，稱父親被妻子徐萌帶離住所後失聯，住所被貼封條，收藏多年的古董字畫也全數被搬走，非常擔心父親健康與安危。徐萌暫時未有公開回應。

范曾過去有三任妻子，他去年在社交平台宣布再婚，妻子為年紀相差50歲的徐萌，一度引起熱議。網上近日盛傳徐萌「出軌」，並「在情夫協助下將書畫作品搬空、變賣」，涉及金額達20億元人民幣。

范曾女兒范曉蕙在帖文提到，7月5日父親生日過後不久無法聯繫。她剛回國，就收到朋友轉來外傳父親的消息，與朋友回到住所發現房屋大門緊閉，已貼上封條，人去樓空，一些知情較多的老員工被徐萌辭退。

范曉蕙提到，在徐萌上月13日帶父親離家之前，已經數次搬運父親早年庫存大量書畫作品、古玩收藏，更強令員工關掉監控、不許外傳消息。「我作為女兒非常擔心，多日電聯父親，手機都是未開機狀態。我立即給唯一聯繫通道徐萌發微信，仍未告知父親在哪裏」。

「極目新聞」報道指，范曾持股的范曾藝術品有限公司仍在平台直播賣字畫，評論區詢問范曾近期傳聞，公司帳號回覆稱范曾不在直播間，「網絡傳言都是假的，是謠言」。「范曾詩文書畫」公眾號日前發文稱，范曾夫婦近日搬離北京碧水莊園別墅，新居是徐萌名下的樓房。

相關字詞﹕徐萌 范曾

