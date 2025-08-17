明報新聞網
中國

中國要聞

特朗普：習稱不會在總統任內攻台

【明報專訊】美國總統特朗普當地時間周五（15日）表示，中國國家主席習近平曾向他表示，不會在他擔任總統任內攻打台灣。特朗普還稱，他將暫緩因中國購買俄羅斯石油而提高對中國商品的關稅。

特朗普與俄羅斯總統普京會晤前接受霍士新聞採訪稱，「只要我還在（擔任總統）就不會有事情（台海戰爭）發生」，又將台海與俄烏比較。特朗普說，習近平告訴他，「只要你還是總統，我就永遠不會動手」、「我很有耐心，中國也很有耐心」。

此前，美國高層、政客及智庫不斷示警，稱解放軍做好2027年攻台準備。中方一向批駁這是渲染「中國威脅論」，兜售陣營對抗的冷戰思維。目前未知特朗普所稱「對話」發生在何時，他與習近平在今年6月曾通話，他還在4月曾表示習近平給他打過電話，但沒有具體說明通話時間。

據路透社報道，中國駐美大使館15日在聲明中重申，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重、妥善處理涉台問題，維護中美關係和台海和平穩定。

暫緩中國「俄油關稅」 兩三周後再算

特朗普曾表示，若俄烏沒有停戰的趨勢，美國將會制裁購買俄羅斯石油的國家。目前中國和印度是俄羅斯石油的最大買家，特朗普上周宣布向印度加徵25%的關稅，但尚未對中國採取行動。特朗普15日結束與普京的會晤後表示，兩人會晤非常順利，目前沒有必要馬上對中國採取行動，可能會在兩三周後再考慮。

特朗普表示，批評前任總統拜登、奧巴馬「犯下難以想像的錯誤」，把中國和俄羅斯推向結盟，稱這是「非常危險的局面」，這樣的結果非常不利美國和世界安全。特朗普對中俄合作抱持懷疑，「我不知道這個情形會持續多久」。他指出，俄羅斯擁有廣大土地，中國人口龐大但缺乏土地，中俄雙方存在天然的矛盾關係。

