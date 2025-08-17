明報新聞網
中國

中國要聞

「悟空」上天宮 中國太空站用AI大模型 運行一月輔助出艙 太空人讚「效果良好」

【明報專訊】中國太空站證實已應用大模型技術，為太空人在軌工作提供智能化支持。中國航天員科研訓練中心昨披露，基於國內開源模型開發的「悟空AI」大模型在軌運行一個月來，狀態穩定，神舟二十號太空人乘組表示使用效果良好，包括前晚太空人在出艙活動的準備工作中，「悟空AI」發揮了輔助支撐作用。

7月15日，天舟九號貨運飛船發射，為「天宮」太空站送上新一批補給，當中為對外披露的「貨物」包括「悟空AI」大模型。「悟空AI」由航天員科研訓練中心和之江實驗室聯合開發，是基於大預言模型的太空人在軌智能輔助系統，結合載人航天飛行任務需求，採用預訓練（預先用大量數據訓練模型）與指令微調技術，構建專業領域大語言模型和以航天飛行知識規範為核心的RAG（檢索增強生成）知識庫。

航天員科研訓練中心鄒鵬飛說，「悟空AI」是一個天地協同的智能問答支持系統，通過地面和在軌兩個模型，分別提供專業知識深度解析能力和解決重難點問題。

為複雜操作提供支持 可拓任務規劃

微博《人民日報》帳號發布短片顯示，太空人根據需要，使用手提電腦、平板電腦詢問「悟空AI」，比如當天工作安排，在工作過程中可能有哪些操作指南，以及一些說明性質的知識等。陳冬拿着平板演示說，「平常會遇到的一些問題，它會反應出很多的鏈接」。陳冬展示屏幕內容，顯示由地面模型給出如何緩解壓力的詳細內容。

鄒鵬飛表示，針對載人航天飛行任務專業多元、類型複雜、數據海量等特點，「悟空AI」開發場景化的數據處理、調優技術以及定制化檢索策略，確保響應快速、回答內容嚴謹正確。另外，「悟空AI」具備高效的系統重構能力，後續可拓展增加任務規劃、數據分析、智能預測等功能。

這是中國太空站首次應用驗證大模型技術。鄒鵬飛表示：「這個系統可以為航天員在軌複雜操作、故障處置等提供快速、有效的信息支持，助力航天員更高效開展工作，豐富在軌心理保障手段，提升天地協同的效率。」就在神舟二十號太空人乘組在準備第三次出艙前，指令長陳冬、成員王傑驗證了「悟空AI」的能力，引導他們照步驟開展工作。王傑表示：「內容很全面。」

命名體現傳統文化科創結晶

「悟空AI」的標誌是穿了太空服的卡通版孫悟空。鄒鵬飛稱，「悟空AI」的命名體現了中國傳統文化與當代科技創新的智慧結晶，寓意用科技智慧賦能航天事業。《人民日報》報道，作為古典名著《西遊記》中智慧與勇氣的化身，孫悟空的形象與航天工作者「勇於攻堅克難」的精神高度契合，「悟空AI」將助力航天員探索太空奧秘。

不過，基於《西遊記》有廣為人知的孫悟空「大鬧天宮」情節，有網民在《人民日報》帖子下方留言：「天宮AI叫『悟空』真的合適嗎？」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕航天 天宮太空站 大模型 悟空AI AI年代

