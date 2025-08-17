川啤酒節塌鋼架砸人群2死 地產商冒暴風雨舉辦 政府提級調查

事發後，網上流傳多段現場短片，顯示大風大雨下，舞台一名歌手舉起雨傘表演；台下有近百圍酒席，不過因為橫風橫雨，不少觀眾舉傘，並往中間區域靠攏。突然間，約兩層樓高的鋼架連同雨棚由中間倒塌，直接砸向觀眾區，人群隨即驚恐尖叫，許多人四散走避。更有部分觀眾被壓在倒塌的鋼架下。

據「大風新聞」昨日引述一名目擊者回憶，當時「篷架倒了兩根，一根是柱子，一根是樑」。另有多名目擊者描述稱，事發前已有端倪，「篷布被大風吹爛撕出口子，就開始下雨，當時還不大，莊心妍（內地創作歌手）唱歌時開始暴雨就來了。篷架倒塌可能也就10分鐘的事情」。也有目擊者指，主辦方主營房地產，每年都會舉辦啤酒節，適逢樓盤開盤，「要憑票進去的，也不全是業主，現場加上工作人員有200多桌」。

綿竹市應急管理局昨發布情况通報稱，事發15日晚上9時50分許，綿竹仟坤集團啤酒節現場因強對流天氣發生桁架倒塌，2人不幸身亡、3人重傷暫無生命危險。

事發前兩小時發天氣預警

事發當日，四川省氣象台曾表示，受颱風「楊柳」殘留外圍環流等因素影響，當日四川盆地多地均有大雨或暴雨。而綿竹市氣象台在當晚7時32分發布天氣預警，稱有短時強降水、陣性大風等強對流天氣，請注意防範其帶來的危害。 ​​​

因此消息曝光後，引發大批網民不滿，質疑主辦方明知道天氣惡劣，卻執意要辦，釀成悲劇。「真要辦，制定了應急預案沒有？誰批准的？桁架有沒有臨時搭建物審批？」綿竹上級德陽市的應急管理局人員昨證實，已對這宗事故提級調查，調查小組包括住建、紀檢委、檢察院、公安，還有綿竹市政府參與。據公開資料，仟坤集團有限公司成立於2000年，總部位於四川省德陽市綿竹經濟開發區江蘇工業園。