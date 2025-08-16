明報新聞網
京城名醫小三案引發杏林地震

【明報專訊】北京中日友好醫院外科醫生肖飛遭妻子舉報外遇實習醫生董襲瑩，引發京城杏林地震。官方昨公布調查結果，證實董襲瑩偽造成績單入讀北京協和醫學院「4+4」博士培養項目、博士學位論文抄襲剽竊、走後門做住院醫師等，決定處理涉事醫院、大學等5家機構共19人，包括董襲瑩姑母班曉娟被北京科技大學撤職、調離教師崗位。

醫院、大學等5機構19人處分

「4+4」項目是協和醫學院培養醫生試點模式，即讀完4年本科的非醫學專業大學畢業生，加上4年臨牀醫學博士學習。通報提到，「4+4」項目將收緊入學和畢業標準。協和醫學院院長王辰雖未遭處分，但該校網頁昨更新資料，王辰去職，由首都醫科大學校長吉訓明繼任。中日友好醫院黨委書記亦換人。

揭實習醫生偽造成績單、走後門

根據通報，董襲瑩透過其姑母班曉娟（北京科技大學國際合作與交流處副處長），以及該校教務處註冊中心主任李大寬協助，偽造成績單申請入讀協和「4+4」。班曉娟還指使其團隊副教授馬博淵剽竊學生論文供董襲瑩抄襲。

協和醫院胸外科主治醫師邴鐘興私自安排董襲瑩在北京市第六醫院參加手術，並提供不實宣傳素材獲新華社報道。董襲瑩的導師、協和醫學院骨科權威邱貴興指定同院教授吳南和吳志宏負責董襲瑩博士學位論文指導，過程存在不端。

中國醫學科學院腫瘤醫院泌尿外科主任邢念增作為論文通訊作者，將同科副主任宋剛和董襲瑩並列為第一作者，與實際貢獻不符。

協和醫院消化內科主任吳東縱容董襲瑩重複發表論文。協和醫院骨科主任仉建國向中日友好醫院脊柱外科主任移平打招呼，為董襲瑩調整住院醫師規範化培訓輪轉計劃提供便利。

