教師避村中學教職 贛遴選集體考低分

10/100得分仍錄用 惹家長不滿

據永新縣聯合調查組通報，為解決農村小學教師富餘、城區小學教師不足問題，當局考試遴選農村小學教師到城區小學任教；同時，農村初中教師也有不足情况，縣教體局硬性要求參加縣城區小學遴選考試人員中，具有本科學歷、初中教師資格證者，必須同步報名參加農村初中教師遴選考試。

當局解釋稱，農村初中的教學任務較農村小學繁重，部分參加考試教師因不願到農村初中任教，在農村初中教師遴選考試中消極應對，有的故意放棄答題，導致出現30分以下甚至10分以下的異常分數情况。但同一天下午的縣城區小學教師遴選考試分數並無異常，顯示教師都爭取在城區任教。據央視網報道，永新縣「農村小學選調縣城初中」錄用門檻高達90分。

縣委責令整改尊重教師意願

通報稱，當局錯誤地認為，既然來參加考試，那這些教師應該能接受安排到農村初中任教。之後，局方將考試結果在網上公示，引起坊間關注。縣委、縣政府責令縣教體局進行整改，充分尊重教師個人意願，決定其是否交流任教，並對縣教體局相關人員進行嚴肅處理。

城鄉待遇不平等一向備受詬病，搜狐網評論文章指出，如果延續「高分進城、低分下鄉」的教師分配方式，哪怕不是「強制」，本質上仍是一種「城鄉雙標」，會強化城鄉初中教育資源的失衡。

內地出生率持續下跌，小學、幼稚園收生不足，在農村地區更為嚴重，因為學生被城區小學吸納。據教育部今年6月公布的數據，2024年全國共有幼兒園25.33萬所，較2023年的27.44萬所減少7.7%；2024年全國共有普通小學13.63萬所，較2023年的14.35萬所減少5%。