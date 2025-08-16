明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

教師避村中學教職 贛遴選集體考低分

【明報專訊】江西省吉安市永新縣近日公布「農村小學選調農村初中擬錄取名單」，部分報考者僅得10分（滿分100分）仍被錄用為中學教師，引發家長不滿和社會爭議。當局昨日回應事件，稱部分被硬性要求參加遴選的考生（教師）因不願到農村教中學，故意消極應試甚至放棄答題。當局為事件造成不良影響道歉，承認遴選方案未充分尊重教師個人意願。

10/100得分仍錄用 惹家長不滿

據永新縣聯合調查組通報，為解決農村小學教師富餘、城區小學教師不足問題，當局考試遴選農村小學教師到城區小學任教；同時，農村初中教師也有不足情况，縣教體局硬性要求參加縣城區小學遴選考試人員中，具有本科學歷、初中教師資格證者，必須同步報名參加農村初中教師遴選考試。

當局解釋稱，農村初中的教學任務較農村小學繁重，部分參加考試教師因不願到農村初中任教，在農村初中教師遴選考試中消極應對，有的故意放棄答題，導致出現30分以下甚至10分以下的異常分數情况。但同一天下午的縣城區小學教師遴選考試分數並無異常，顯示教師都爭取在城區任教。據央視網報道，永新縣「農村小學選調縣城初中」錄用門檻高達90分。

縣委責令整改尊重教師意願

通報稱，當局錯誤地認為，既然來參加考試，那這些教師應該能接受安排到農村初中任教。之後，局方將考試結果在網上公示，引起坊間關注。縣委、縣政府責令縣教體局進行整改，充分尊重教師個人意願，決定其是否交流任教，並對縣教體局相關人員進行嚴肅處理。

城鄉待遇不平等一向備受詬病，搜狐網評論文章指出，如果延續「高分進城、低分下鄉」的教師分配方式，哪怕不是「強制」，本質上仍是一種「城鄉雙標」，會強化城鄉初中教育資源的失衡。

內地出生率持續下跌，小學、幼稚園收生不足，在農村地區更為嚴重，因為學生被城區小學吸納。據教育部今年6月公布的數據，2024年全國共有幼兒園25.33萬所，較2023年的27.44萬所減少7.7%；2024年全國共有普通小學13.63萬所，較2023年的14.35萬所減少5%。

相關字詞﹕殺校潮 欠薪 城鄉差異 出生率低迷

上 / 下一篇新聞