北京聞風：紀念抗戰展演頻密 促以史為鑑 ／文：鍾鳴九

8月15日，北京各項紀念抗戰勝利80周年活動進入「小高潮」。當日，中國共產黨歷史展覽館推出「中國共產黨抗日戰爭檔案展」及「為了共同的事業——從西班牙戰場到中國抗日戰場」特展，中國華僑歷史博物館也推出「海外華僑與中國人民抗日戰爭」系列展覽。此外，中國人民抗日戰爭紀念館自7月8日展品更新後重新向公眾開放以來，累計觀展人次已逾30萬。

據了解，8月至10月期間，將有20部左右抗戰題材舞台劇，在北京各大劇場出演約40場。近期上映的《南京照相館》、《東極島》等相關題材電影，口碑票房俱佳，其中《南京照相館》總票房目前已逾24億元人民幣。

上海大學東亞研究中心教授陳友駿認為，中國舉辦一系列紀念抗戰勝利80周年的活動、文藝展演，是為了提醒公眾勿忘歷史，堅持正確的歷史觀，客觀公正地看歷史，並以史為鑑。

日揆：銘記教訓 學者：沒提加害責任

15日，日本首相石破茂在出席「全國戰歿者追悼儀式」時發表講話稱，「現在必須把那場戰爭的悔恨和教訓深深地銘記在心」。中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東認為，雖然石破茂口頭上表示「銘記教訓」，但其講話仍對日本在二戰中的加害責任、給各國造成的傷害閉口不提。

此外，石破茂當日還通過代理人向靖國神社供奉了「玉珠串」（祭祀費）。呂耀東認為，他的行為雖不是對靖國神社的直接參拜，但也是一種間接祭祀。

中國外交部長王毅15日表示，「時至今日，日本一些勢力仍然試圖美化侵略、否認侵略、歪曲歷史、篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這一行徑令人不齒」。他還指出，「只有正視歷史，才能獲得尊重；只有以史為鑑，才能開闢未來；只有前事不忘，才能防止再入歧途」。

陳友駿認為，日本政治保守主義對於侵略中國的那段歷史並沒有很好地反省，導致日本國內並沒有對該問題形成統一的、正確的認知和理解。

呂耀東認為，在這種情况下，更應該積極紀念這段歷史。「侵略我們的國家正在淡化侵略，甚至不承認侵略，我們更要通過多種形式來記述這段對我們民族造成極大傷害的歷史。不僅當下要記住，而且要永遠記住。」

文：鍾鳴九