習近平：當祖國危難關頭 民企要挺膺擔當

習近平表示，當前民營經濟發展確實面臨一些困難和挑戰，較為突出的情况包括，一些科技型和外向度較高的民企面臨困境；一些民營企業盲目多元發展，市場把握不好、經營管理不善；社會上對民營經濟的認識還有一些雜音等。

「我改革開放之初走上領導崗位，從河北到福建、到浙江、到上海、再到中央，一路走來，一直十分重視支持民營經濟健康發展、關心民營企業家健康成長。」習近平表示，非公有制經濟是中國社會主義市場經濟的重要組成部分，受憲法和法律保護。

促勿利誘圍獵腐蝕幹部

在落實政策措施方面，習近平說「我就解決民營企業反映比較集中的幾個問題再強調一下」，凡是中共中央定了的就要堅決執行，不能含含糊糊、拖拖拉拉，不能打折扣；要着力解決拖欠民營企業帳款問題，要從政府、從國有企業特別是中央企業帶頭做起，用好新增地方政府專項債等政策，切實加快清欠進度；同時，要嚴防民營企業之間互相拖欠，嚴防民營企業拖欠員工薪酬。

習近平指出，切實「依法保護」民企和民營企業家「合法權益」，「不搞能『法外開恩』那一套」。他特別指出，「民營企業家也要心地坦蕩地同幹部交往，不要利誘、圍獵、腐蝕幹部」。希望民企和企業家們樹立正確價值觀和道德觀，「法律不允許的事堅決不做」。