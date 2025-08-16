在廣州有類似江西金溪的釘子戶，導致2020年通車的海珠涌大橋為其「開洞」，橋樑行駛到該處時，同樣需兩側繞行，正中央是一處小平房，當地人稱其為「海珠之眼」。梁姓的女屋主稱，自己不搬走不是為了錢，而是對政府提供的多套安置房源位置和朝向不滿，故選擇留守舊屋。對於外界認為她家被夾在高速公路中，環境很差，但她卻自稱感到「安靜、自由、愉快」。

貴州農民陳天明在過去6年，以自家的瓦房和平房為「地基」，用廢棄膠合板和扭曲的橫樑，將祖屋加蓋成一座高達10層的奇特塔樓，被稱為中國版的「哈爾的移動城堡」，引起各地網民到興義打卡。他所在的村莊在2018年被地方政府徵收，計劃打造成為觀光度假村。所有村民都同意搬走，只有陳天明的父母拒絕，並矢言要保護祖屋。當地政府已將塔樓列為違章建築，並要求陳家自行拆除。

華南高鐵樞紐深圳北站對出，此前也有一座「深圳最牛釘子戶」，人來人往，不少人不忘拍一張打卡。歷經談判、司法、調解等多種途徑，戶主堅持7年後，也於2017年選擇退出，政府成功「拔釘」。