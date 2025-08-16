不敵環迴噪音 江西「最強釘子戶」搬走 公路「眼中釘」成打卡點 未定拆屋否

「金溪之眼」位於江西金溪縣G206公路的三家港二橋與翠雲路交叉路段，從網民拍攝的片段可見到，在交叉路段的橋洞處，留有一個一人多高的出口供住戶出入。

今年4月，在G206公路正式通車後，在某地圖App上，這個「金溪之眼」被標記為「現代建築」，成為當地的人氣景點。還有博主來現場「開播」，每日有多達一兩百人來參觀。不過近日有網民拍攝發現，該處建築已人去樓空，長滿雜草。

「太吵了，哪裏住得了人呢」

據「極目新聞」昨日報道，「金溪之眼」戶主黃平（化名）的兒子證實，他們一家已從該棟民房離開，目前在金溪縣城租房居住。他表示G206繞城公路通車後，「太吵了，哪裏住得了人呢！」他們沒法在裏面住，至於房屋未來是否會拆遷，黃平兒子表示尚不清楚，他們和政府溝通過，現在還在等結果。

金溪縣政府工作人員表示，不清楚該房屋是否會拆除，並指當初新修公路時，並未將房屋完全封閉；同時，考慮到車輛的噪音，已在周圍修建隔音設施。報道指出，記者在屋內感受到，每當有大型貨車駛過，門窗玻璃明顯震顫。

據早前的報道，「釘子戶」屋內沒有廁所廚房，網絡早已斷開，電視機成了擺設。而之所以不肯搬遷，72歲的戶主黃平表示，政府原本的拆遷補償為160萬元（人民幣，下同）以及2個安置房指標，但安置房指標要分兩次出，「給多少錢無所謂，（但）因為我有兩個兒子，一開始只是想能一次性拿到兩個指標」。黃平家為了打官司，更已花費近十萬元。

輿論不一 有批貪心有指「雙輸」

「如果時間能倒流，我想同意當時的拆遷條件，現在就像賭輸了，會有點後悔。」黃平說，他沒想到政府最終會選擇讓馬路繞開自己的家，形成如今「金溪之眼」的模樣。黃平亦質疑，政府為何願意花遠超其補償要求的巨資，修建改變規劃的道路、增加涵洞供出入，卻不願意滿足他提出的條件。

對於這次江西釘子戶最終搬離，互聯網聲音有不同反應。部分網民認為屋主被貪心反噬，房財兩空，「人不能太貪心，不然啥也撈不着」；也有網民指出這是「雙輸」的結局，政府多花了繞路施工，同時遺留安全隱患。

