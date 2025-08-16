明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

不敵環迴噪音 江西「最強釘子戶」搬走 公路「眼中釘」成打卡點 未定拆屋否

【明報專訊】江西撫州金溪縣一個「最強釘子戶」被今年新修的繞城公路包圍在路中心，從空中俯瞰如一隻眼睛鑲嵌在馬路中央，被戲稱為「金溪之眼」，成為打卡熱點。近日有網民前往打卡，發現屋主已經搬離，原因是不堪道路噪音困擾，但該房屋尚未確定日後是否會拆除。

「金溪之眼」位於江西金溪縣G206公路的三家港二橋與翠雲路交叉路段，從網民拍攝的片段可見到，在交叉路段的橋洞處，留有一個一人多高的出口供住戶出入。

今年4月，在G206公路正式通車後，在某地圖App上，這個「金溪之眼」被標記為「現代建築」，成為當地的人氣景點。還有博主來現場「開播」，每日有多達一兩百人來參觀。不過近日有網民拍攝發現，該處建築已人去樓空，長滿雜草。

「太吵了，哪裏住得了人呢」

據「極目新聞」昨日報道，「金溪之眼」戶主黃平（化名）的兒子證實，他們一家已從該棟民房離開，目前在金溪縣城租房居住。他表示G206繞城公路通車後，「太吵了，哪裏住得了人呢！」他們沒法在裏面住，至於房屋未來是否會拆遷，黃平兒子表示尚不清楚，他們和政府溝通過，現在還在等結果。

金溪縣政府工作人員表示，不清楚該房屋是否會拆除，並指當初新修公路時，並未將房屋完全封閉；同時，考慮到車輛的噪音，已在周圍修建隔音設施。報道指出，記者在屋內感受到，每當有大型貨車駛過，門窗玻璃明顯震顫。

據早前的報道，「釘子戶」屋內沒有廁所廚房，網絡早已斷開，電視機成了擺設。而之所以不肯搬遷，72歲的戶主黃平表示，政府原本的拆遷補償為160萬元（人民幣，下同）以及2個安置房指標，但安置房指標要分兩次出，「給多少錢無所謂，（但）因為我有兩個兒子，一開始只是想能一次性拿到兩個指標」。黃平家為了打官司，更已花費近十萬元。

輿論不一 有批貪心有指「雙輸」

「如果時間能倒流，我想同意當時的拆遷條件，現在就像賭輸了，會有點後悔。」黃平說，他沒想到政府最終會選擇讓馬路繞開自己的家，形成如今「金溪之眼」的模樣。黃平亦質疑，政府為何願意花遠超其補償要求的巨資，修建改變規劃的道路、增加涵洞供出入，卻不願意滿足他提出的條件。

對於這次江西釘子戶最終搬離，互聯網聲音有不同反應。部分網民認為屋主被貪心反噬，房財兩空，「人不能太貪心，不然啥也撈不着」；也有網民指出這是「雙輸」的結局，政府多花了繞路施工，同時遺留安全隱患。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕城市改造 拆遷 江西 城鎮化 釘子戶

上 / 下一篇新聞