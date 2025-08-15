明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

楊柳襲粵 多地暴雨潮州「五停」

【明報專訊】颱風「楊柳」昨（14日）凌晨再次登陸福建，隨後進入廣東境內，至昨日傍晚移出廣東。受其影響，廣東昨日多地暴雨，調整鐵路普速客車逾百列，水路客運停航逾20條，全省累計轉移逾10萬人。登陸點附近的潮州實行停課、停工、停產、停運、停業「五停」措施。

在「楊柳」影響下，廣東汕尾、潮州、梅州等東部市縣昨日有大到暴雨。離「楊柳」二次登陸點不到100公里的潮州饒平縣13日深夜啟動防風一級應急響應，昨轉移安置群眾4940人，開放515個應急避險場所。在柘林鎮的一個臨時避險場所，3層樓提供140個牀位，牀鋪和被子已提前鋪好，前晚已經有人員居住。

潮州市昨日實行停課、停工、停產、停運、停業「五停」措施。所有高速公路主線及入口封閉，禁止一切車輛和人員通行。廣東東部最大的湯溪水庫昨日下午也啟動泄洪，騰出庫容100萬立方米，確保安全度汛。

受到「楊柳」環流影響，珠三角地區昨日亦有暴雨。深圳市深汕特別合作區昨日部分區域發布暴雨紅色預警。據「深汕發布」，暴雨引發深汕特別合作區赤石街道麻子角的一處山體坍塌，當地部門緊急派員處理。珠海昨日下午升級暴雨橙色預警，佛山亦雨勢強勁。

「楊柳」前日已快閃離開台灣，不過導致往返台灣島和金門的航班全日取消，數百名旅客滯留金門機場。航班昨日上午亦繼續取消，昨日下午陸續恢復，機場湧入候補人潮。因航班都已訂位客滿，最後補上人數不多，仍有大量旅客滯留。直到傍晚，許多受影響的乘客情緒激動，在候補櫃枱高喊「要回家」，要求航司加開班機。

相關字詞﹕暴雨 潮州 楊柳 颱風

上 / 下一篇新聞