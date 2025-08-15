楊柳襲粵 多地暴雨潮州「五停」

在「楊柳」影響下，廣東汕尾、潮州、梅州等東部市縣昨日有大到暴雨。離「楊柳」二次登陸點不到100公里的潮州饒平縣13日深夜啟動防風一級應急響應，昨轉移安置群眾4940人，開放515個應急避險場所。在柘林鎮的一個臨時避險場所，3層樓提供140個牀位，牀鋪和被子已提前鋪好，前晚已經有人員居住。

潮州市昨日實行停課、停工、停產、停運、停業「五停」措施。所有高速公路主線及入口封閉，禁止一切車輛和人員通行。廣東東部最大的湯溪水庫昨日下午也啟動泄洪，騰出庫容100萬立方米，確保安全度汛。

受到「楊柳」環流影響，珠三角地區昨日亦有暴雨。深圳市深汕特別合作區昨日部分區域發布暴雨紅色預警。據「深汕發布」，暴雨引發深汕特別合作區赤石街道麻子角的一處山體坍塌，當地部門緊急派員處理。珠海昨日下午升級暴雨橙色預警，佛山亦雨勢強勁。

「楊柳」前日已快閃離開台灣，不過導致往返台灣島和金門的航班全日取消，數百名旅客滯留金門機場。航班昨日上午亦繼續取消，昨日下午陸續恢復，機場湧入候補人潮。因航班都已訂位客滿，最後補上人數不多，仍有大量旅客滯留。直到傍晚，許多受影響的乘客情緒激動，在候補櫃枱高喊「要回家」，要求航司加開班機。