直播訪科企 「館長」歎陸進步籲台反思

深圳行首日乘坐比亞迪、參觀大疆、觀看無人機秀後，「館長」第二天到位於南山區的騰訊總部，體驗刷掌支付、刷臉支付，隨後試乘新型的智能無人駕駛汽車。在南山區的「機械人谷」，星塵智能機械人助理S1為其冲茶、煮湯圓，還現場製作了漆扇。隨後，陳之漢與全球首個會前空翻的人形機械人眾擎PM01互動，一同完成躺地、坐下、快步走等動作。當看到機械人迅速坐下時，他連連感歎「他竟然比我坐下的還快，太厲害了」。

「館長」上海行創下台灣有史以來最高直播人數，總瀏覽量達2000萬人次。據「直新聞」報道，這次深圳行的直播規模比去上海時更大，不僅增加了人員，還使用航拍機械等專業設備。陳之漢在直播中透露，此次航拍設備都是大疆的。

自「館長」抵達深圳開始，一路有粉絲守候，爭相合影留念。陳之漢在直播中說，必須讓台灣人看到真實的大陸，讓觀眾看到深圳的精彩發展，「我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人，人就該手牽手」。

稱想看9‧3閱兵 台：未禁止

陳之漢赴深前表示「想到現場看9·3閱兵」，台陸委會昨日回應，禁止政府公務員、退役將官等特定身分者出席大陸「9·3閱兵」，違者將依法裁罰。而一般民間人士若欲前往，則不在禁止範圍內。