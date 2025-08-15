廣西現8例基孔熱 列風險一類地區 首有外省通報疫情 爆疫小區現消殺車輛

「廣西新聞頻道」報道，13日上午，一則「南寧市葛村路石油小區發現4名基孔肯雅熱病毒攜帶者」的消息在網絡傳播，葛村路石油小區不時有應急消殺車輛和消殺人員進入開展工作，小區內部已增掛防蚊標語，居民生產生活秩序正常。

翻查地圖，葛村路石油小區即位於青秀區建政街道。青秀區疾控通報稱，已在相關區域開展蚊媒專項消殺工作，並將在全城區繼續深入開展愛國衛生運動。疾控部門建議廣大市民積極做好個人防護，若出現發熱、皮疹及關節疼痛等徵狀，及時到醫療機構就診，並主動告知旅居史和蚊蟲叮咬史。

南寧市疾病預防控制中心亦證實，基孔肯雅熱和登革熱正通過輸入病例悄然進入南寧。加上近期高溫濕熱與頻繁降雨交替，蚊蟲孳生、病原微生物活躍，疊加暑假跨市、跨省及出境旅遊高峰，南寧市發生登革熱、基孔肯雅熱疫情的風險顯著上升。

這是廣東在今年7月出現基孔肯雅熱疫情後，首次有外省官方通報證實出現疫情。根據國家疾控局近日發布的《基孔肯雅熱防控技術指南（2025版）》，其中廣西被列為基孔肯雅熱流行風險一類地區（風險程度最高），與廣東屬同一風險級別。此外，浙江也被列入一類地區，上海、江蘇、安徽則屬二類地區。

專家稱粵蚊已抗藥

籲防滅蚊藥後果

廣東省已錄得超過9000宗基孔肯雅熱本地個案，「鳳凰網」引述中國科學院動物研究所研究員鄭愛華表示，在廣東特別是在廣州，100%的蚊子都出現了抗藥性。人類長時間、高強度地使用含菊酯類農藥的殺蚊劑等，會導致蚊蟲已經產生非常高的抗藥性，必須加大藥量才能夠起到效果。但亦出現惡性循環，蚊子「抗性愈強，加藥愈多，導致（蚊子）抗性更強」。

他還提到，應急防控時，還要注意短期內集中使用滅蚊藥對其他生物、土壤、水源的影響，比如蚊子的天敵之一蜻蜓的抗藥性就很差，一種糟糕的可能是「蚊子還沒死，蜻蜓先死了」，這樣的物種殲滅戰有可能給未來帶來不可控的風險。