明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

廣西現8例基孔熱 列風險一類地區 首有外省通報疫情 爆疫小區現消殺車輛

【明報專訊】廣東基孔肯雅熱疫情擴散，廣西南寧市青秀區疾病預防控制中心昨（14日）通報，近期在主動排查外省協查病例，截至13日下午，於建政街道及周邊陸續發現8宗基孔肯雅熱病例，患者均為輕症，目前所有患者均得到有效處置。

「廣西新聞頻道」報道，13日上午，一則「南寧市葛村路石油小區發現4名基孔肯雅熱病毒攜帶者」的消息在網絡傳播，葛村路石油小區不時有應急消殺車輛和消殺人員進入開展工作，小區內部已增掛防蚊標語，居民生產生活秩序正常。

翻查地圖，葛村路石油小區即位於青秀區建政街道。青秀區疾控通報稱，已在相關區域開展蚊媒專項消殺工作，並將在全城區繼續深入開展愛國衛生運動。疾控部門建議廣大市民積極做好個人防護，若出現發熱、皮疹及關節疼痛等徵狀，及時到醫療機構就診，並主動告知旅居史和蚊蟲叮咬史。

南寧市疾病預防控制中心亦證實，基孔肯雅熱和登革熱正通過輸入病例悄然進入南寧。加上近期高溫濕熱與頻繁降雨交替，蚊蟲孳生、病原微生物活躍，疊加暑假跨市、跨省及出境旅遊高峰，南寧市發生登革熱、基孔肯雅熱疫情的風險顯著上升。

這是廣東在今年7月出現基孔肯雅熱疫情後，首次有外省官方通報證實出現疫情。根據國家疾控局近日發布的《基孔肯雅熱防控技術指南（2025版）》，其中廣西被列為基孔肯雅熱流行風險一類地區（風險程度最高），與廣東屬同一風險級別。此外，浙江也被列入一類地區，上海、江蘇、安徽則屬二類地區。

專家稱粵蚊已抗藥

籲防滅蚊藥後果

廣東省已錄得超過9000宗基孔肯雅熱本地個案，「鳳凰網」引述中國科學院動物研究所研究員鄭愛華表示，在廣東特別是在廣州，100%的蚊子都出現了抗藥性。人類長時間、高強度地使用含菊酯類農藥的殺蚊劑等，會導致蚊蟲已經產生非常高的抗藥性，必須加大藥量才能夠起到效果。但亦出現惡性循環，蚊子「抗性愈強，加藥愈多，導致（蚊子）抗性更強」。

他還提到，應急防控時，還要注意短期內集中使用滅蚊藥對其他生物、土壤、水源的影響，比如蚊子的天敵之一蜻蜓的抗藥性就很差，一種糟糕的可能是「蚊子還沒死，蜻蜓先死了」，這樣的物種殲滅戰有可能給未來帶來不可控的風險。

相關字詞﹕抗藥性 中國科學院動物研究所研究員鄭愛華 滅蚊 南寧市青秀區 基孔肯雅熱

上 / 下一篇新聞