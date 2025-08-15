明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：閱兵前3周 長安街埋位

【明報專訊】夜色中，十里長街莊嚴肅穆，距離中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動僅剩3周，上周六、周日，大會第一次綜合演練在長安街的夜色中拉開帷幕，約有2.2萬名工作人員參與。

同一時間，北京市封閉了長安街沿線道路。當天，記者趕在閱兵演練開始前，走上了長安街，提前感受一下長安街上的氛圍。

廣場搭鐵架豎大屏

和平時一樣，周日下午的長安街並未受到晚間即將演習的影響，車流人流都在有序通過。惟長安街南側豎立的兩輛吊車，非常吸引目光。吊車被圍欄擋住，吊車上吊起的鋼絲上，幾架無人機模樣的小機械人正掛在上方（圖）。

天安門廣場當天仍舊開放，遊客很多，安檢時間較長。路過長安街沿線各崗亭，都需要出示身分證才能通過。廣場中央，有遊客正在端詳搭好的鐵架，廣場一側還立起一塊大屏幕，不過當天屏幕是關閉狀態。

城樓前馬路標示線成形

對面的天安門城樓經過整修，已經完全翻新，泛着鮮艷的紅色光芒。城樓上鮮艷的紅旗隨風飄揚，遊客們紛紛舉起手機拍攝。金水橋畔，兩個黑色的音箱也已經設立完畢，有警車停在一旁。

城樓前的馬路上，閱兵用的標示線也已經初具雛形，紅色、黃色、白色的線條和箭頭組成了地面標誌。雖然線條顏色多，卻並未影響司機們駕駛車輛正常通行。綵排期間，分隔車流的黃色柵欄都被卸下，記者周日下午3時經過長安街時，發現演練時鋪設的「雪糕筒（錐形交通路標）」已經被撤掉，迅速換回了黃色柵欄，效率極高。

前天（13日），北京公安交通管理局通告，8月15至17日，市區部分道路將採取臨時交通管理措施，主要在天安門、長安街一帶，預料是第二次綵排。同日，天安門廣場發布提示，天安門廣場8月20至23日暫停開放。按照往屆閱兵活動準備的慣例，官方也將組織媒體記者到閱兵集訓點參觀採訪徒步方隊等，見識新時代官兵精神面貌。

正值暑假期間，許多想來北京旅行的網友紛紛表示理解，並打算調整行程，「9．3」閱兵活動結束之後再來北京旅行。

駐京記者 王佩凡

相關字詞﹕綵排 天安門廣場 9·3大閱兵 長安街 駐京周記

上 / 下一篇新聞