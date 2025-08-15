駐京周記：閱兵前3周 長安街埋位

同一時間，北京市封閉了長安街沿線道路。當天，記者趕在閱兵演練開始前，走上了長安街，提前感受一下長安街上的氛圍。

廣場搭鐵架豎大屏

和平時一樣，周日下午的長安街並未受到晚間即將演習的影響，車流人流都在有序通過。惟長安街南側豎立的兩輛吊車，非常吸引目光。吊車被圍欄擋住，吊車上吊起的鋼絲上，幾架無人機模樣的小機械人正掛在上方（圖）。

天安門廣場當天仍舊開放，遊客很多，安檢時間較長。路過長安街沿線各崗亭，都需要出示身分證才能通過。廣場中央，有遊客正在端詳搭好的鐵架，廣場一側還立起一塊大屏幕，不過當天屏幕是關閉狀態。

城樓前馬路標示線成形

對面的天安門城樓經過整修，已經完全翻新，泛着鮮艷的紅色光芒。城樓上鮮艷的紅旗隨風飄揚，遊客們紛紛舉起手機拍攝。金水橋畔，兩個黑色的音箱也已經設立完畢，有警車停在一旁。

城樓前的馬路上，閱兵用的標示線也已經初具雛形，紅色、黃色、白色的線條和箭頭組成了地面標誌。雖然線條顏色多，卻並未影響司機們駕駛車輛正常通行。綵排期間，分隔車流的黃色柵欄都被卸下，記者周日下午3時經過長安街時，發現演練時鋪設的「雪糕筒（錐形交通路標）」已經被撤掉，迅速換回了黃色柵欄，效率極高。

前天（13日），北京公安交通管理局通告，8月15至17日，市區部分道路將採取臨時交通管理措施，主要在天安門、長安街一帶，預料是第二次綵排。同日，天安門廣場發布提示，天安門廣場8月20至23日暫停開放。按照往屆閱兵活動準備的慣例，官方也將組織媒體記者到閱兵集訓點參觀採訪徒步方隊等，見識新時代官兵精神面貌。

正值暑假期間，許多想來北京旅行的網友紛紛表示理解，並打算調整行程，「9．3」閱兵活動結束之後再來北京旅行。

駐京記者 王佩凡