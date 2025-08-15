機械人運動會開幕 走秀踢波百米賽跑

開幕式開始前，有機械人走進賽道與觀眾打招呼，隨後伴奏響起，燈光逐漸變暗。歌手與機械人一同熱舞開場，小孩與機械人一起表演武術，還有機械人穿華麗服飾上台走秀。

守門員「呆滯」 球員「挑釁」

場地中間，主辦單位搭設足球場供機械人比賽。5V5的足球賽讓大家忍俊不禁，守門員「呆滯」地站在門前，對方的球員則是一個勁在門框前踢球，卻收效甚微。嘗試了各個角度之後，終於將球踢了進去，此時守門員仍然「無動於中」。進球後，球員竟然跑進球門內「挑釁」守門員，最終被裁判拽出球門，一把撂倒在地。

狀况頻出惹笑聲

在機械人走秀環節，一個機械人剛走到舞台中央，結果直挺挺地摔倒在地。開幕式尾聲，全體合影環節，主持人面前的機械人也突然摔倒，主持人和嘉賓一起將它扶了起來。最終，這些倒地不起的機械人都被工作人員「抬」下了場。

百米衝刺跑時，裁判員發令槍一響，所有的機械人都飛快地衝了出去，最終第一名以37.65秒的成績衝過終點。

運動會將持續至17日，作為全球首個人形機械人運動會，今屆賽事以「智競向未來」為主題，全球16個國家、280支參賽隊伍，將在3天內展開包含競技賽、表演賽、場景賽、外圍賽四大類別，26個賽項，總計487場比併。參賽隊伍將通過競技、協作與感知等多重挑戰，全面展示人形機械人在運動賽場上的智能決策和綜合實力。

明報記者 王佩凡