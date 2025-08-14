明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

颱風穿台灣釀112傷1失蹤 「楊柳」凌晨再登陸福建

【明報專訊】颱風「楊柳」昨日「旋風式」穿過台灣南部，過境不足3小時，強勁風力至少造成112人受傷、1人失蹤，截至晚間仍有逾6萬戶停電，8000多人要撤離疏散。移動迅速的「楊柳」直撲閩粵交界，凌晨時分再次登陸，福建、廣東嚴陣以待，多條道路、橋樑昨預先關閉，福建漳州昨晚啟動防颱風Ⅰ級應急響應。

中央氣象台通報，「楊柳」今凌晨零時30分登陸福建漳州漳浦縣沿海，強度為強熱帶風暴，最大風力11級（風速約108公里時速），以每小時35公里速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

多處塌樹壓人車 釣客被浪捲走今搜救

「楊柳」昨下午1時10分在台東縣以強颱風級別登陸，近中心最大風速約155公里時速，花蓮、台東狂風大作，多處鐵皮屋頂被掀翻，大批路樹被吹折甚至連根拔起，路上貨車在強風下「無動力行走」。高雄市多處塌樹，壓傷行人、電單車騎手；颱風帶來暴雨，高雄一名77歲男子維修屋頂漏水時失足墮亡，未計入受災傷亡數據。嘉義一名28歲男子昨天下午到海邊釣魚時被海浪捲走失蹤。

台東南多地停工停課 逾28萬戶停電

台灣南部和東部大部分地區停工停課，島內航班全部取消，往來港台共有17個航班因颱風被取消。台鐵台東線、南迴線停駛。截至昨晚10時，台灣仍有19處省道預警性封閉，3處省道待搶通。

「楊柳」昨下午4時左右從台南七股出海，暴風圈逐漸離台。台灣中央災害應變中心通報統計至晚間8時數據，颱風造成1人失蹤，112人受傷；由於強風暴雨，救援部門要今天才能視天氣狀況，搜尋嘉義縣28歲失蹤林姓釣客。因颱風造成一般災情共741件，以民生基礎設施災情與路樹倒塌最多。全台灣曾停電共28萬餘戶，截至8時仍有6.3萬餘戶待修復。全台灣累計撤離8024人，安置1213人。

大陸中央氣象台首席預報員呂心艷表示，「楊柳」強度逐漸減弱，但受「楊柳」外圍雨帶影響，潮汕地區昨晚已出現暴雨和9到10級的陣風。廣東將防風應急響應提升為Ⅱ級，汕頭、潮州、揭陽等地停運停課停工、關閉景區、漁船回港避風、轉移過萬人，南澳縣大橋昨晚封閉。福建同樣將防颱風應急響應提升至Ⅱ級，東南多趟列車停運。

陸氣象部料華南多地有暴雨

氣象部門預計，「楊柳」二次登陸後將繼續向西偏北方向移動，深入內陸，並將在內陸維持較長時間，影響範圍較廣，南方多地將有連日暴雨。

相關字詞﹕高雄 台東 廣東 福建 颱風

上 / 下一篇新聞