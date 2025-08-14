颱風穿台灣釀112傷1失蹤 「楊柳」凌晨再登陸福建

中央氣象台通報，「楊柳」今凌晨零時30分登陸福建漳州漳浦縣沿海，強度為強熱帶風暴，最大風力11級（風速約108公里時速），以每小時35公里速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

多處塌樹壓人車 釣客被浪捲走今搜救

「楊柳」昨下午1時10分在台東縣以強颱風級別登陸，近中心最大風速約155公里時速，花蓮、台東狂風大作，多處鐵皮屋頂被掀翻，大批路樹被吹折甚至連根拔起，路上貨車在強風下「無動力行走」。高雄市多處塌樹，壓傷行人、電單車騎手；颱風帶來暴雨，高雄一名77歲男子維修屋頂漏水時失足墮亡，未計入受災傷亡數據。嘉義一名28歲男子昨天下午到海邊釣魚時被海浪捲走失蹤。

台東南多地停工停課 逾28萬戶停電

台灣南部和東部大部分地區停工停課，島內航班全部取消，往來港台共有17個航班因颱風被取消。台鐵台東線、南迴線停駛。截至昨晚10時，台灣仍有19處省道預警性封閉，3處省道待搶通。

「楊柳」昨下午4時左右從台南七股出海，暴風圈逐漸離台。台灣中央災害應變中心通報統計至晚間8時數據，颱風造成1人失蹤，112人受傷；由於強風暴雨，救援部門要今天才能視天氣狀況，搜尋嘉義縣28歲失蹤林姓釣客。因颱風造成一般災情共741件，以民生基礎設施災情與路樹倒塌最多。全台灣曾停電共28萬餘戶，截至8時仍有6.3萬餘戶待修復。全台灣累計撤離8024人，安置1213人。

大陸中央氣象台首席預報員呂心艷表示，「楊柳」強度逐漸減弱，但受「楊柳」外圍雨帶影響，潮汕地區昨晚已出現暴雨和9到10級的陣風。廣東將防風應急響應提升為Ⅱ級，汕頭、潮州、揭陽等地停運停課停工、關閉景區、漁船回港避風、轉移過萬人，南澳縣大橋昨晚封閉。福建同樣將防颱風應急響應提升至Ⅱ級，東南多趟列車停運。

陸氣象部料華南多地有暴雨

氣象部門預計，「楊柳」二次登陸後將繼續向西偏北方向移動，深入內陸，並將在內陸維持較長時間，影響範圍較廣，南方多地將有連日暴雨。