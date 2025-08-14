美驅逐艦闖黃岩島領海 解放軍斥侵主權驅離

周一衝突後 菲方放話「找外援」

中菲艦艇周一在南海黃岩島海域激烈追逐，導致中國軍艦與海警船相撞並嚴重受損。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納前日聲言，不排除「學中國」在黃岩島部署軍艦，又稱要「找外援」在黃岩島聯合行動。

南部戰區海軍新聞發言人何鐵城昨指出，美軍擅闖黃岩島領海的行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海和平穩定，違反國際法和國際關係基本準則。何鐵城強調南部戰區海軍部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

「希金斯」號的Facebook帳號沒有發布相關消息，該帳號上一則帖子，是周一在澳洲東北面的南太平洋珊瑚海（Coral Sea）進行艦載直升機飛行任務。由於珊瑚海與南海距離遙遠，該帖子照片應是較早前拍攝。

周一，菲律賓海警護送數十艘漁船前往黃岩島海域，進行漁民「運補任務」。其間，中國3104號海警船高速追逐菲方巡邏艇BRP Suluan，試圖逼其轉向，卻撞上疑似夾擊菲艇的桂林號驅逐艦，船艏嚴重受損無法航行。