個人消費貸「國補」9月推 財政部：無繁瑣門檻

實施期1年 視乎情况延長

廖岷在國新辦記者會表示，個人消費貸款貼息測算和申請等工作主要由貸款經辦機構完成，在定期收取貸款利息的時候，直接扣減由財政承擔的貼息資金。他強調，貸款經辦機構對借款人授信時，要基於借款人的真實需求和信用狀况，不得借貼息政策誘導消費者進行借貸。這兩項政策到期後會開展效果評估，研究視乎情况延長政策的期限，或擴大支持範圍，和調整貸款經辦機構的範圍。

財政部還將聯手國家金融監管總局，組織對貸款經辦機構貼息資金的申請、審核、清算等情况開展核查，對發現的情况，將依法依規嚴肅處理。

將核查貼息資金 嚴處違規

出席同一場合的商務部服務貿易和商貿服務業司負責人王波表示，今次服務業經營主體貸款貼息政策支持的大多數屬於服務消費範疇，除有利促進全方位擴大內需，增強人民群眾幸福感，亦有利穩定和擴大就業。他提到去年內地服務業就業佔就業人員總數48.8%，政策實施將降低經營主體融資成本，增強發展信心，更好帶動就業。

商務部：有利服務業就業

根據前日公布的《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，貼息範圍包括單筆5萬元（人民幣，下同）以下消費，以及單筆5萬元及以上的家用汽車等重點領域消費，每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的全部個人消費貸款累計貼息上限為3000元。同日公布的《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》，單戶享受貼息的貸款規模最高可達100萬元。